Aseguran baja en casos de violencia familiar en la capital

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Aunque las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan más de dos mil casos de violencia familiar en San Luis Potosí durante el primer semestre del año, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Municipal, Juan Antonio Villa Gutiérrez, aseguró que, en comparación con el mismo periodo de 2025, este delito presenta una disminución del 18 por ciento.

El funcionario explicó que el análisis realizado por la corporación se basa en el comportamiento de las carpetas de investigación entre ambos años, donde también, afirmó, se observa una reducción en los casos de feminicidio y de violencia de género. Indicó que la disminución en feminicidios alcanza el 83.3 por ciento durante el periodo enero-junio.

Villa Gutiérrez sostuvo que la violencia familiar era uno de los delitos que registraba incrementos constantes, por lo que consideró relevante que ahora exista una tendencia a la baja. Añadió que, además de las acciones operativas, la estrategia municipal busca incentivar la denuncia para que las víctimas reciban atención integral.

Como parte de estas acciones, recordó que la SSPC creó un grupo especializado para atender casos de violencia familiar y de género, además de habilitar una línea telefónica que opera las 24 horas, los siete días de la semana. Señaló que este servicio ha registrado una mayor utilización por parte de la ciudadanía conforme aumenta la confianza en la atención brindada por la corporación.

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