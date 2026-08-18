logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Lluvias dejan un muerto en Surcorea

Por AP

Agosto 18, 2026 03:00 a.m.
A
Lluvias dejan un muerto en Surcorea
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Seúl, Corea del Sur.- Las lluvias torrenciales en el sur de Corea del Sur provocaron una muerte y lesiones a cuatro.

      Una persona murió en un alud de tierra que chocó con un edificio de apartamentos en la ciudad sureña de Geoje, indicó el Ministerio del Interior y Seguridad en un informe. Señaló que dos personas resultaron heridas en Geoje y otras dos en ciudades cercanas.

      Las fuertes lluvias que han castigado el sur del país desde el sábado han obligado a unas 390 personas a evacuar a lugares seguros y han provocado cortes de electricidad en unas 3,580 viviendas, según el informe del ministerio.

      En Filipinas, las intensas lluvias monzónicas inundaron calles clave y complicaron el tráfico a primera hora del lunes en la populosa región metropolitana de Manila y en una docena de provincias periféricas, lo que obligó al gobierno a suspender el trabajo en instituciones públicas y a cancelar las clases en todos los niveles a partir del mediodía. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Unas tres semanas de lluvias monzónicas intermitentes y una tormenta que azotó la principal región insular del norte, Luzón, hace dos semanas dejaron al menos 23 muertos, en su mayoría por graduales de tierra e inundaciones, y afectaron a unas 5 millones de personas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      El presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, es reelegido para un segundo mandato
      El presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, es reelegido para un segundo mandato

      El presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, es reelegido para un segundo mandato

      SLP

      AP

      El conteo de votos fue suspendido por ataques y robos en centros electorales.

      Acusan a 14 por red de tráfico de cocaína en Pensilvania
      Acusan a 14 por red de tráfico de cocaína en Pensilvania

      Acusan a 14 por red de tráfico de cocaína en Pensilvania

      SLP

      AP

      Fiscalía general de Pensilvania imputa a estudiantes y padre por tráfico y manipulación de pruebas.

      Lula visita embarcación de Petrobras tras hallazgo petrolero en Amapá
      Lula visita embarcación de Petrobras tras hallazgo petrolero en Amapá

      Lula visita embarcación de Petrobras tras hallazgo petrolero en Amapá

      SLP

      AP

      El hallazgo en la desembocadura del Amazonas podría cambiar la economía local y nacional.

      Venezuela reporta 6,438 fallecidos tras terremotos de junio
      Venezuela reporta 6,438 fallecidos tras terremotos de junio

      Venezuela reporta 6,438 fallecidos tras terremotos de junio

      SLP

      AP

      Las autoridades venezolanas confirmaron la recuperación de 137 cuerpos en una semana tras los sismos.