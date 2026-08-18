Lluvias dejan un muerto en Surcorea

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Seúl, Corea del Sur.- Las lluvias torrenciales en el sur de Corea del Sur provocaron una muerte y lesiones a cuatro.

Una persona murió en un alud de tierra que chocó con un edificio de apartamentos en la ciudad sureña de Geoje, indicó el Ministerio del Interior y Seguridad en un informe. Señaló que dos personas resultaron heridas en Geoje y otras dos en ciudades cercanas.

Las fuertes lluvias que han castigado el sur del país desde el sábado han obligado a unas 390 personas a evacuar a lugares seguros y han provocado cortes de electricidad en unas 3,580 viviendas, según el informe del ministerio.

En Filipinas, las intensas lluvias monzónicas inundaron calles clave y complicaron el tráfico a primera hora del lunes en la populosa región metropolitana de Manila y en una docena de provincias periféricas, lo que obligó al gobierno a suspender el trabajo en instituciones públicas y a cancelar las clases en todos los niveles a partir del mediodía.

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Unas tres semanas de lluvias monzónicas intermitentes y una tormenta que azotó la principal región insular del norte, Luzón, hace dos semanas dejaron al menos 23 muertos, en su mayoría por graduales de tierra e inundaciones, y afectaron a unas 5 millones de personas.