Lluvias provocan alud en zona rural de Ecuador
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QUITO.- Un alud que cubrió varias viviendas en una zona rural del suroeste de Ecuador dejó el viernes dos fallecidos, aumentando a 34 la cifra de víctimas por el recrudecimiento del fenómeno El Niño , informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
El deslizamiento de tierra provocado por las intensas lluvias ocurrió en un barrio de la población de San Vicente —213 kilómetros al suroeste de Quito— en la provincia costera de Manabí. Las víctimas fueron identificadas como Verónica Ávila y su hijo menor de edad.
Según el registro entregado por la institución, en los últimos cuatro días murieron siete personas a causa de las fuertes precipitaciones que produjeron crecidas de ríos que arrastraron a dos personas en la provincia de Los Ríos y otras tres murieron sepultadas por derrumbes en Manabí y Bolívar.
La víspera, en Quito, los bomberos informaron de cuatro heridos que fueron alcanzados por un rayo durante una fuerte precipitación. No se informó sobre su estado de salud.
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Una de las regiones más golpeadas por El Niño ha sido la insular, donde se asientan las islas Galápagos. La temporada de lluvias ha dejado, cerca de 47.000 damnificados.
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