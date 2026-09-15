Los hutíes toman dos islas del mar Rojo

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Yemen.- Los rebeldes hutíes de Yemen se han apoderado de las islas estratégicas de Gran Hanish y Hanish Menor en el sur del mar Rojo, lo que refuerza la capacidad de los insurgentes respaldados por Irán para controlar una ruta marítima clave para el transporte de mercancías.

Los hutíes ganan terreno mientras sube la presión sobre los precios del petróleo. Funcionarios hutíes anunciaron que tomaron el control de las dos islas el lunes, mientras las fuerzas del gobierno respaldadas por Arabia Saudí intentaban recuperar territorio tras los rápidos avances de los rebeldes en torno al estrecho de Bab el-Mandeb, una alternativa crucial de navegación al estrecho de Ormuz.

Irán cerró de facto el estrecho de Ormuz —por el que en tiempos de paz transita una quinta parte del petróleo y el gas comercializados en el mundo— en los primeros días de la guerra. Desde entonces, los saudíes han utilizado el estrecho de Bab el-Mandeb, que conduce fuera del mar Rojo, para exportar crudo.

El nuevo avance de los hutíes, tras la captura del puerto de Moca en el mar Rojo y de una isla estratégica la semana pasada, ejerce más presión sobre los envíos saudíes y, a su vez, sobre el suministro mundial de petróleo y los precios.

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Casi 94,000 personas han huido de sus hogares en Yemen desde que los combates entre los rebeldes hutíes respaldados por Irán y las fuerzas gubernamentales se intensificaron este mes, informó este lunes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Las zonas más afectadas son Taiz y Lahj, donde 48.000 han sido desplazadas, dijo el organismo de la ONU, y agregó que más de 2.000 personas han huido cruzando el mar hacia Yibuti.

Alrededor de 200 escuelas han sido convertidas en refugios en el suroeste de Yemen para absorber una influencia de familias, dijo el Comité Internacional de Rescate, un grupo de ayuda.

Crece el temor de que Yemen se esté acercando a un retorno a una guerra civil que mató a 150.000 personas antes de un alto el fuego en 2022. La Organización Mundial de la Salud dijo que más de 500 personas murieron en un período de una semana que terminó el sábado, un fuerte aumento.