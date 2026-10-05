Mantiene la OPEP+ su producción de crudo

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Viena, Austria.- La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidió mantener sin cambios el nivel de su oferta de crudo en noviembre, por segundo mes consecutivo.

La decisión, idéntica a la adoptada hace un mes para octubre, fue pactada por los ministros del sector de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según informó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con sede en Viena.

Se trata de siete socios clave de la OPEP+ que, en más de un año, han revertido de forma gradual, hasta el pasado septiembre incluido, dos recortes voluntarios del bombeo —por 3,85 millones de barriles diarios— que aplicaron en 2023 para apuntalar los precios del crudo.

Con la decisión, el nivel de la oferta de septiembre se mantiene congelado hasta noviembre incluido, señalaron los ministros en su declaración final.

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´Los Siete´ seguirán celebrando reuniones mensuales "para analizar las condiciones del mercado. La próxima reunión tendrá lugar el 1 de noviembre de 2026", añadieron.

Al final de ese mismo mes — el 30 de noviembre — tendrá lugar la conferencia ministerial plenaria de la totalidad de los 21 integrantes de la alianza OPEP+ para revisar los recortes que aún siguen vigentes hasta el 31 de diciembre, decididos a finales de 2022 por un total de 2 mbd.