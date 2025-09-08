Marchan miles en apoyo a Bolsonaro

RÍO DE JANEIRO.- Millas de seguidores del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, salieron a las calles el domingo, en el Día de la Independencia, para manifestarse contra el Tribunal Supremo antes de su veredicto esta semana en el juicio contra su líder, quien está acusado de planear un golpe de Estado.

El sábado por la noche, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que Brasil no aceptará influencia extranjera en sus asuntos internos, en otra referencia a las críticas persistentes y sanciones impuestas a su país por su homólogo estadounidense Donald Trump.

En los últimos años, los aliados de Bolsonaro han convertido el 7 de septiembre en una muestra anual de fuerza política. Lula buscó enfocar el Día de la Independencia de este año en la soberanía.

Multitudes vestidas de amarillo y verde se reunieron una vez más en Río de Janeiro, Sao Paulo y la capital Brasilia para apoyar a Bolsonaro, quien está en arresto domiciliario a la espera de su veredicto. Su objetivo favorito era el juez del máximo tribunal, Alexandre de Moraes, el relator del caso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Bolsonaro está siendo juzgado por presuntamente liderar un golpe para permanecer en el poder a pesar de su derrota electoral de 2022 ante Lula. Él niega los cargos y dice que está siendo perseguido políticamente.

Un grupo de investigación de la Universidad de Sao Paulo dijo que alrededor de 40.000 seguidores de Bolsonaro asistieron a la protesta en la metrópoli, una cifra similar a otras manifestaciones a principios de este año. En el apogeo de su influencia, Bolsonaro atrajo a cientos de millas de personas a las mismas calles.

Aun así, el entusiasmo de sus fervientes votantes de derecha se mantuvo fuerte el domingo, con muchos profesando su inocencia.

“Si él (Bolsonaro) hubiera querido quedarse en el poder, lo habría logrado. Los brasileños necesitan despertar”, dijo el exoficial militar Suieton Souza, quien tenía un pareo que mezclaba las banderas estadounidense y brasileña envuelto alrededor de sus hombros, en la playa de Copacabana en Río.