Mujer baleada por agente migratorio en Chicago demanda al gobierno federal

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CHICAGO (AP) — Una ciudadana estadounidense baleada por un agente hace un año durante una amplia operación migratoria en Chicago demandó al gobierno federal el lunes, alegando que el agente mintió sobre el tiroteo y le disparó a su vehículo desde atrás.

En un principio, fiscales federales acusaron a Marimar Martinez, entonces de 30 años, de usar su vehículo para embestir y encajonar la camioneta de Charles Exum —agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés)— en el suroeste de Chicago el 4 de octubre de 2025, durante la "Operación Midway Blitz". Entonces Exum salió de su auto y abrió fuego, dejando a Martinez con siete heridas de bala.

En el mes posterior al tiroteo, los fiscales solicitaron desestimar los cargos, lo que supuso un giro drástico en un caso que había captado gran atención en la tercera ciudad más grande de Estados Unidos.

Expertos contradicen versión oficial sobre disparos del agente

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Los abogados dicen que el agente le disparó a la parte trasera del auto

Los abogados de la mujer señalaron el lunes que contrataron a un experto para analizar las trayectorias de las balas y las lesiones causadas, y determinaron que Exum no estaba en la trayectoria del auto de ella cuando abrió fuego. Indicaron que él dio varios pasos hacia el auto de Martinez, lo que contradice las declaraciones que hizo al FBI, y efectuó cinco disparos en menos de un segundo, el último desde el costado trasero del vehículo de ella.

"Charles Exum le dijo al agente del FBI ese día, a las pocas horas del tiroteo, que Marimar conducía su auto directamente hacia él, que le disparó cinco veces a través del parabrisas y que dejó de disparar una vez que él ya no estaba en la trayectoria del vehículo. Esas son tres mentiras objetivas que verán aquí hoy", manifestó uno de sus abogados, Chris Parente.

Parente indicó que sólo había tres orificios de bala en el parabrisas de Martinez del lado derecho del pasajero, lo que deja entrever que ella no conducía hacia el agente. Añadió que el cuarto disparo se hizo a través de la ventanilla delantera del lado del pasajero, y que otro orificio de bala en la parte trasera del asiento del auto de Martinez muestra que el agente efectuó el quinto disparo desde atrás de ella.

"¿En qué mundo un agente policial de Estados Unidos puede pararse detrás de un auto y disparar su arma Glock de servicio a través de la ventanilla trasera del pasajero contra una joven que está agachada sobre el volante?", planteó Parente.

Respuesta oficial y contexto del caso

En respuesta a la demanda, la CBP indicó en un comunicado enviado a The Associated Press que Exum ha sido puesto en licencia administrativa. Los incidentes de uso de la fuerza "se investigan exhaustivamente, se revisan y presentan" ante una junta independiente, agregó.

Exum no es demandado en la acción legal contra el gobierno federal, que fue presentada bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, la cual no permite demandar a agentes a título individual. Se desconoce dónde localizarlo.

Según la demanda, imágenes de una cámara corporal de otro agente que iba en el vehículo de Exum antes del tiroteo captaron a los agentes diciendo que era "hora de ponerse agresivos" y otros comentarios soeces que incitaban a la violencia.

La demanda dice que Martinez fue extraída del hospital mientras tenía orificios de bala "que sangraban"

El FBI arrestó a Martinez, sacándola del hospital apenas horas después del tiroteo y mientras estaba "en silla de ruedas y con sangre que salía de sus orificios de bala y se filtraba a través de sus vendajes", de acuerdo con la demanda. Un juez ordenó su liberación dos días después de su arresto.

Mensajes difundidos por los abogados de Martinez en febrero mostraron que Greg Bovino, exjefe de la Patrulla Fronteriza, elogió a Exum por su "excelente servicio en Chicago" después del tiroteo. En otros mensajes que difundieron, algunos agentes felicitaron a Exum en un chat grupal y lo llamaron una "leyenda".

Martinez es una de varias personas baleadas dentro de sus autos por agentes federales durante el control migratorio ordenado por el presidente Donald Trump. Un agente de inmigración baleó el mes pasado a un repartidor venezolano dentro de su automóvil en Austin, Texas, y en junio otro le disparó a un conductor colombiano en Biddeford, Maine. En ocasiones, el gobierno de Trump ha justificado esos tiroteos, diciendo que se efectuaron en defensa propia frente a personas que supuestamente usaban sus vehículos como si fueran armas.

Martinez apareció con sus abogados en una conferencia de prensa el lunes y dijo que los diversos tiroteos la impulsaron a presentar la demanda.

"Si yo no lo hago, entonces ¿quién lo hará? Miren lo que le pasó a Renee y a todas estas víctimas", comentó, en referencia a Renee Good, una mujer que murió baleada dentro de su vehículo en enero a manos de un agente federal en Minneapolis.

"Lo que está pasando no es normal. No deberíamos quedarnos aquí y normalizar lo que está ocurriendo", expresó.