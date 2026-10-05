Halle Berry acusa a Olivier Martínez de alienación parental

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- Luego de que su exesposo, Olivier Martínez, la acusara de maltratar a su hijo de 12 años, Halle Berry acudió ante las autoridades de Los Ángeles para dar su versión de los hechos y presentar una demanda contra el actor.

Halle Berry acusa alienación parental de Olivier Martínez

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por la revista "People", Berry aseguró que Martínez ha intentado generar un distanciamiento entre ella y su hijo, una conducta que califica como alienación parental.

"Los continuos intentos de Olivier de alinear a Maceo en mi contra en muchas áreas de la vida y las actividades de nuestro hijo, lo que provoca que se enfade conmigo por asuntos privados", declaró.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Berry también explicó que las actitudes del niño empeoran cada que regresa de la casa de su padre, y es que no solo muestra comportamientos agresivos; sino que repite conversaciones privadas entre ella y su ex.

"Cuando Maceo volvía a casa se mostraba enojado y agresivo. Le tomaba dos o tres días adaptarse a estar en casa, y el ciclo se repetía", agregó.

Conflicto familiar y acciones legales en Los Ángeles

La protagonista de "Gatúbela" sostuvo que el conflicto también se extiende a su actual pareja, Van Hunt, pues afirmó que Martínez se niega a participar en terapia familiar.

En la demanda, Berry solicitó a la corte restablecer el acuerdo de custodia compartida que ella y Martínez habían establecido en 2023. El convenio contemplaba que ambos tuvieran a mitad del tiempo con el niño y otorgaba a la actriz la facultad de tomar la decisión final en caso de desacuerdo sobre asuntos relacionados con su hijo.

Los señalamientos de Berry se producen después de que su exesposo la acusara de maltratar físicamente. El actor afirmó que, el pasado 26 de septiembre, la actriz se lanzó sobre el menor, le colocó las manos alrededor del cuello e intentó asfixiarlo.

Martínez también aseguró que este no era el primer episodio de abuso físico, verbal y emocional, por lo que solicitó quedarse con la custodia exclusiva del adolescente y pidió una orden de restricción contra Berry.

Un juez del condado de Los Ángeles concedió, de manera temporal, un cambio en el régimen de visitas de Berry mientras continúa el proceso judicial.