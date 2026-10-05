Pemex suspende envíos de crudo a Cuba por bloqueo de EU

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- Pemex suspendió los cargamentos de petróleo y gasolinas a Cuba por el bloqueo energético sobre la isla que ordenó Estados Unidos.

Bloqueo energético y suspensión de envíos

De acuerdo con el informe que Pemex entregó en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, (SEC, por sus siglas en inglés), su filial Servicios Logísticos y Recursos Estratégicos no reportó envíos a la Mayor de las Antillas durante el segundo trimestre, tras exportar 900 barriles diarios en el primero.

En julio de 2023, la empresa, que dirige Juan Carlos Carpio Fragoso, comenzó a reportar envíos a Cuba a través de Gasolinas Bienestar, su filial que luego cambió de nombre a Servicios Logísticos Integrales Mumiya y en mayo pasado pasó a denominarse Servicios Logísticos y Recursos Estratégicos.

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El 29 de enero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional respecto a la República que encabeza Miguel Díaz-Canel, la cual entró en vigor al día siguiente y castiga con aranceles a empresas y gobiernos que envíen crudo a la isla.

Desde la orden estadounidense, Pemex dejó de reportar envíos, pero eso no quiere decir que el gobierno haya dejado de hacerlos, comentó el director de la consultora GMEC, Gonzalo Monroy.

"Cuba puede importar crudo, pero a precios de mercado. Se desconoce si Pemex o el gobierno en realidad cobren los cargamentos, pues el manejo de esta información ha sido opaco", dijo durante entrevista con EL UNIVERSAL.

"La orden ejecutiva hace presión sobre la dictadura de Díaz-Canel y hace que el pueblo esté más inconforme, pero de ahí a que se genere un cambio o que haya elecciones es otra cosa", indicó.

"El mejor ejemplo es Venezuela, donde intervino Estados Unidos y no hubo un cambio de verdad, sólo se convino el aspecto energético que es lo que le importó al gobierno de Trump", señaló Monroy.

Crisis energética en Cuba y reacciones oficiales

Para Ana Lilia Moreno, analista de la organización México Evalúa, la situación de Cuba es extrema y ahora el gobierno de Díaz-Canel asegura que se debe a la suspensión de los cargamentos de petróleo y derivados, pero la problemática ya estaba desde antes.

"No se puede cuantificar cuántas horas de apagón en la isla o qué nivel de impacto energético corresponden a la suspensión de Pemex. Para ello harían falta datos sobre los cargamentos recibidos, su composición, inventarios, proveedores sustitutos y disponibilidad de las plantas", comentó a esta casa editorial.

"Más combustible tampoco habría evitado necesariamente los apagones por fallas en las líneas de transmisión, pues la red también necesita mantenimiento e inversión. La crisis de energía en Cuba se debe principalmente a la falta de combustible y deterioro de la infraestructura", expuso Moreno.

Indicó que también hay información de que Cuba triangula el crudo recibido de donaciones para venderlo a China, Irán y otros países con precios por debajo del mercado.

En penumbras

El titular de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, advirtió que este año la población de la isla vive sólo con dos o tres horas diarias de electricidad.

"Hay alimentos echándose a perder, el calor no deja dormir, los padres abanican a sus bebés, los niños hacen sus tareas escolares en penumbras, los jóvenes carecen de conectividad y recreación, los abuelos sin televisión o radio, toda la vida familiar está dañada", dijo en un informe el mes pasado.

"La orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos decretó el bloqueo de combustibles que impide suministros, incluso pagados, por la amenaza de sanciones, al tiempo que intimida a compañías dueñas de buques, tanqueros y los acosa", indicó Rodríguez.

"Estados Unidos amenaza a las navieras y les prohíbe transportar incluso partes y piezas para las termoeléctricas o sistemas fotovoltaicos. Un barco de crudo de 100 mil toneladas permitiría reducir los apagones por aproximadamente dos semanas", señaló.

El gobierno mexicano justifica los envíos de crudo por considerarlos como ayuda inmunitaria.

El año pasado, El Gran Diario de México dio a conocer que tampoco hay evidencia de pagos sobre las exportaciones petroleras hacia Cuba, cuyo monto asciende a cerca de mil 500 millones de dólares.