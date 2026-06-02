Demócratas critican a Mullin por amenazas en aeropuertos santuario

WASHINGTON (AP) — Los demócratas arremetieron contra el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, durante una acalorada audiencia del Senado el martes, calificando de “demencial” su amenaza de retirar agentes de algunos aeropuertos en las llamadas ciudades santuario y acusando a su departamento de gastar de manera temeraria miles de millones de dólares.

Amenazas de Mullin y críticas demócratas

En su audiencia de confirmación a principios de este año, Mullin se presentó como una mano firme para el Departamento de Seguridad Nacional tras múltiples controversias que sacudieron el mandato de su predecesora. Pero los demócratas expresaron una profunda desconfianza el martes sobre su capacidad para cambiar el departamento, en particular su enfoque de la aplicación de las leyes migratorias y su compromiso con el Estado de derecho.

“Quiero ser muy clara, secretario Mullin: estoy observando de cerca qué medidas toma ahora como nuevo secretario de Seguridad Nacional", advirtió la senadora Patty Murray, de Washington. “Incluso ahora, estamos viendo algunas propuestas disparatadas”.

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Mullin, que apenas hace unos meses era senador junto a quienes lo critican, se defendió y calificó los ataques de “descabellados” y “totalmente falsos”.

La comparecencia de Mullin ante el subcomité de asignaciones sobre seguridad nacional se produce mientras el Senado evalúa una legislación que financiaría a las agencias de control migratorio hasta el final del mandato del presidente Donald Trump, en una maniobra que evitaría la necesidad de apoyo de los demócratas, quienes han exigido límites antes de aceptar financiar a las agencias.

El intento de financiar a esas dos agencias a largo plazo se ha estancado por una oposición republicana separada a un fondo de conciliación de 1.776 millones de dólares para compensar a aliados de Trump que creen haber sido procesados por motivos políticos.

Impacto y reacciones sobre la política migratoria

Murray citó las amenazas de Mullin de retirar a agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de aeropuertos en estados que el gobierno de Trump considera “ciudades santuario”, es decir, que no cooperan con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

“Su plan de retirar a los agentes de la CBP de aeropuertos en ciudades que no se rinden ante Trump es demencial”. “También significaría una crisis económica para estados tanto demócratas como republicanos”, declaró Murray.

Mullin ha alarmado a la industria de los viajes con amenazas de retirar a agentes de aeropuertos en las llamadas “ciudades santuario”, una medida que podría trastocar los viajes internacionales justo antes del Mundial de Fútbol en Estados Unidos.

Murray también dijo que creía que la Casa Blanca aún tenía una influencia significativa sobre Mullin y su departamento.

“Todavía no lo he visto recuperar el control de manos de Stephen Miller”, señaló, en referencia al principal asesor de Trump y uno de los arquitectos de la ofensiva migratoria del gobierno.

Tras una contundente declaración inicial del senador demócrata Chris Murphy, en la que cuestionó su compromiso con el Estado de derecho, Mullin se apartó de su declaración de apertura para defenderse a sí mismo y a su departamento.

“Cuando usted empieza a decir que es inconstitucional, ¿qué es lo inconstitucional de lo que estamos haciendo? Juramos defender la Constitución, igual que usted juró la Constitución”, indicó Mullin, culpando a una retórica como la de Murphy del creciente número de amenazas y ataques contra sus agentes.

Los republicanos, en su mayoría, expresaron apoyo al trabajo de Mullin y sostuvieron que estaba cumpliendo el Estado de derecho. Sí enfrentó objeciones de la senadora Susan Collins, de Maine, quien preguntó si el departamento sería flexible respecto de las altas tarifas y cotizaciones para ciertos tipos de visas de trabajo.

La audiencia del martes fue la primera vez que Mullin compareció en el Senado desde su audiencia de confirmación en marzo. Mullin, a quien Trump eligió para dirigir Seguridad Nacional después de que su predecesora, Kristi Noem, fuera despedida, testificará ante la Cámara de Representantes sobre el presupuesto el miércoles.