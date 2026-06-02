CURP biométrica: ¿existe alguna multa por no tramitarla?

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La llegada de la

ha generado

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entre millones de mexicanos, especialmente por la circulación de versiones que aseguran que quienes no la tramiten podrían enfrentar. Sin embargo, lo que establece la legislación vigente es diferente.La nuevaes una versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población, la cual incorporará elementos decomo. Este documento forma parte de la estrategia del Gobierno de México para fortalecer los mecanismos de verificación de identidad a través de la Plataforma Única de Identidad.De acuerdo con lasa lapublicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) durante, actualmente no existe ninguna multa ni sanción para las personas que no cuenten con laEsto significa que las versiones difundidas ensobre supuestoscarecen de sustento legal. La normativa vigente no contempla penalizaciones para la población por no realizar este trámite.No obstante, el documento está diseñado para convertirse en unapara laen varios procedimientos oficiales, por lo que su relevancia aumentará de manera gradual en losLa reforma establece que laestará disponible tanto encomo digital y funcionará como undeAdemás, será utilizada como base para procesos dey para ladentro de distintasConforme avance su implementación, este documento será solicitado en varios procedimientos relacionados cony la expedición de documentos oficiales.Las personas interesadas en obtener ladeberán realizar previamente unamediante el sistema habilitado por el).Durante el proceso será necesario seleccionar eldisponible, elegir fecha y horario, ingresar la, proporcionar el nombre completo y registrar unvigente. Una vez confirmada la, se deberá conservar el comprobante para presentarlo el día de la atención presencial.Las autoridades también recomiendan acudir con toda lay considerar que elconcluye a las