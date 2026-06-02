logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN LOGRO MÁS!

Fotogalería

¡UN LOGRO MÁS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Concierto de Cuenta Regresiva unirá Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles previo al mundial

El evento del 10 de junio contará con artistas internacionales y locales en las tres ciudades anfitrionas.

Por AP

Junio 02, 2026 06:23 p.m.
A
Concierto de Cuenta Regresiva unirá Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles previo al mundial
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Concierto de Cuenta Regresiva de la Copa Mundial de la FIFA 2026 unirá a Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles con artistas como Elena Rose, Los Ángeles Azules, Belinda, Bryan Adams y Major Lazer de Diplo.

      "Estoy contenta porque voy a llevar a mi papá", dijo Rose en entrevista con The Associated Press. "Vamos a ver los juegos y vamos a estar ahí. Va a estar rico. Estoy feliz por las dos cosas, por poder cantar en un evento tan especial, que me siento afortunada que me consideraron, y poder sacarle una sonrisa a mi papá".

      El concierto del 10 de junio se realizará en las ciudades que albergarán el primer partido de cada país anfitrión y es desarrollado en colaboración con los Grammy. Contará con músicos que forman parte del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto con otros intérpretes globales, artistas emergentes e invitados especiales.

      Concierto en Ciudad de México y México Vibra

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En la Ciudad de México, Los Ángeles Azules, Belinda y Rose son los primeros anunciados para el concierto que se realizará en el Auditorio Nacional en conjunto con el evento Mexico Vibra, que reunirá a astros como Alejandro Fernández, Carín León, Timbiriche, Carla Morrison y Meme del Real el 9 y 10 de junio. El concierto Cuenta Regresiva está incluido en la entrada para México Vibra del 10 de junio.

      Participación en Toronto y Los Ángeles

      Toronto recibirá a Bryan Adams, Nora Fatehi junto a Sanjoy y Vegedream, así como una colaboración entre AHI y Wyclef Jean. Para el concierto en Los Ángeles, Diplo presenta su proyecto Major Lazer. Habrá otros artistas e invitados especiales que se anunciarán próximamente.

      El concierto se transmitirá en vivo a partir de las 7:00 p.m. en la Ciudad de México (8:00 p.m. Toronto, 6:00 p.m. de Los Ángeles). Los detalles sobre los boletos se pueden consultar en FIFA.com/Sound.

      En el resto del mundo se podrá ver el concierto en los canales digitales de la FIFA, incluyendo una transmisión en vivo global disponible en la cuenta de TikTok de la Copa Mundial de la FIFA. El concierto completo y material adicional detrás de cámaras estarán disponibles en la plataforma de video bajo demanda VuMe al día siguiente de las presentaciones.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Concierto de Cuenta Regresiva unirá Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles previo al mundial
      Concierto de Cuenta Regresiva unirá Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles previo al mundial

      Concierto de Cuenta Regresiva unirá Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles previo al mundial

      SLP

      AP

      El evento del 10 de junio contará con artistas internacionales y locales en las tres ciudades anfitrionas.

      BTS prepara celebración global FESTA 2026 tras gira por México
      BTS prepara celebración global FESTA 2026 tras gira por México

      BTS prepara celebración global FESTA 2026 tras gira por México

      SLP

      El Universal

      BTS retoma actividades con FESTA 2026 tras su gira por México y Norteamérica.

      Verónica Castro molesta con Cristian Castro por polémica familiar
      Verónica Castro molesta con Cristian Castro por polémica familiar

      Verónica Castro molesta con Cristian Castro por polémica familiar

      SLP

      El Universal

      Cristian Castro negó noviazgo formal con Victoria Kühne y explicó su postura profesional.

      Novia de Cristian Castro es fan que conoció en Feria de San Marcos
      Novia de Cristian Castro es fan que conoció en Feria de San Marcos

      Novia de Cristian Castro es fan que conoció en Feria de San Marcos

      SLP

      El Universal

      Vanessa Ríos viajó desde Puerto Vallarta para ver a Cristian Castro en la Feria de San Marcos.