Marco Rubio optimista sobre negociaciones nucleares con Irán en EE.UU.

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

WASHINGTON (AP) — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirma que se siente optimista sobre la posibilidad de reanudar las conversaciones nucleares con Irán, pese a que un frágil alto el fuego en la guerra parece cada vez más en duda.

Marco Rubio y las negociaciones nucleares con Irán

En audiencias consecutivas ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y un subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Rubio defendió el enfoque del gobierno de Trump hacia Irán y otros focos de tensión global. Fue interrumpido brevemente por manifestantes en cada sesión.

Rubio les dijo el martes a los legisladores, en su primera comparecencia pública desde que comenzó la guerra con Irán a finales de febrero, que los iraníes han aceptado negociar puntos nucleares que antes no estaban dispuestos a abordar, pero no ofreció una evaluación sobre lo que esas conversaciones podrían producir.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Han aceptado negociar aspectos de su programa nuclear que hace apenas un mes, hace apenas un año, se negaban siquiera a mencionar", aseguró Rubio a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. No dio más detalles, pero añadió que no hay ninguna garantía de que "ello conducirá a un acuerdo que sea aceptable" y que estas negociaciones se han visto dificultadas por la inestabilidad del liderazgo iraní.

Su optimismo choca con los informes pesimistas de dos agencias de noticias iraníes semioficiales de que Irán dejó de comunicarse con los mediadores después de que Israel amenazó con bombardear Beirut mientras combate a Hezbollah, la milicia libanesa respaldada por Irán. El presidente Donald Trump negó que Irán haya cortado la comunicación con los mediadores, calificando los informes iraníes de "falsos y erróneos".

Críticas demócratas y defensa de la política exterior

El testimonio de Rubio, de amplio alcance y que abarcó Oriente Medio, África, América Latina, Asia y más allá, fue recibido con feroces objeciones de los demócratas, que incluyeron duras preguntas sobre el estado de la ayuda exterior de Estados Unidos para responder a enfermedades como el brote de ébola en África. Rubio insistió en que el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) no ha afectado la capacidad de Washington para ayudar con respuestas humanitarias globales.

El senador demócrata por Maryland, Chris Van Hollen, arremetió contra Rubio y el presidente Donald Trump por los recortes de ayuda exterior y la intervención extranjera. Van Hollen apuntó específicamente a la decisión de Estados Unidos e Israel de atacar a Irán, acusando al presidente republicano de entrar en la guerra en nombre de Israel.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu "dijo que esperó 40 años para hacer esto", señaló Van Hollen. "Resulta que, finalmente, encontró a un presidente que era lo suficientemente estúpido e imprudente como para unirse a él. Seamos sinceros, señor secretario, la política exterior de Trump se ha convertido en un incendio de basurero".

El testimonio de Rubio, que tuvo lugar mientras Israel y Líbano iniciaban una nueva ronda de conversaciones políticas en el Departamento de Estado, no ofreció respuestas definitivas sobre ninguna de las principales preguntas del día.

Declaró que Irán no tiene garantizado un pago masivo por reabrir el estrecho de Ormuz, la vía marítima crucial para los envíos mundiales de petróleo, y que tendría que comprometerse a hacer más concesiones sobre su programa nuclear para obtener un alivio significativo de sanciones.

"Cuanto más den, más obtendrían", dijo, y más tarde añadió: "No lo van a obtener como un bono por firmar".

Rubio también dijo que hay indicios de que el nuevo líder supremo de Irán, Moytabá Jamenei, desempeña una parte importante en las discusiones pese a que no se le ha visto públicamente desde que comenzó la guerra.

"Creo que hay indicios por ahí de que está participando cada vez más en algún nivel, aunque todas sus comunicaciones han sido por escrito y a través de intermediarios", indicó el secretario.

Senador demócrata cuestiona a Rubio sobre los ataques a embarcaciones

Rubio desestimó los cuestionamientos sobre la legalidad de los ataques del Pentágono contra decenas de embarcaciones presuntamente dedicadas al tráfico de drogas en aguas del Caribe y el Pacífico oriental, en los que han muerto más de 200 personas desde principios de septiembre.

El senador demócrata de Virginia, Tim Kaine, dijo que los criterios de selección del ejército para esos ataques no incluyen que haya drogas presentes en la embarcación. Lo calificó de "extraño", pero dijo que no podía compartir mucho más porque los criterios son clasificados.

Rubio replicó, diciendo que cada operativo cuenta con un funcionario legal que determina la legalidad de un ataque. También dijo que el ejército de Estados Unidos se ha "retirado de ataques" múltiples veces porque no cumplían con los criterios de selección.

El gobierno de Trump dice que Estados Unidos está en guerra con los cárteles de la droga, mientras muchos demócratas han cuestionado la legalidad y la efectividad de dichos ataques.

El exsenador republicano enfrenta una segunda audiencia en el Congreso el martes y un par más el miércoles sobre la solicitud anual de presupuesto del Departamento de Estado, aunque las preguntas se han centrado mayormente en los principales temas de política exterior.

Rubio habla de la venta de armas a Taiwán, rechazada por China

Rubio reconoció que el gobierno de Trump está retrasando una nueva posible venta de armas a Taiwán por 14.000 millones de dólares, pero dijo que se sigue estudiando y no será cancelada. Señaló que Estados Unidos vendió armas a Taiwán en diciembre por un valor de 11.000 millones de dólares.

Agregó que el acuerdo no está bajo revisión por presión de China, aunque dijo que los chinos plantean el tema en discusiones con Estados Unidos. Trump también lo ha descrito como una gran ficha de negociación.

"Hablan constantemente sobre la venta de armas a Taiwán, pero eso de ninguna manera es lo que está frenando nuestra toma de decisiones o la toma de decisiones de la Casa Blanca", dijo Rubio. "Es algo sobre lo que el presidente tendrá que decidir con respecto al momento de cuándo y cómo se ejecuta".

Sobre otro tema relacionado con China, Rubio dijo que Irán tiene equipo militar chino de su relación previa, pero señaló que Estados Unidos no ha visto indicios de que algo de lo proporcionado haya "cambiado la dinámica en el campo de batalla".

Sin embargo, el mes pasado, el Departamento de Estado impuso sanciones a tres entidades con sede en China por proporcionar imágenes satelitales que permitieron los ataques militares de Irán contra fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

Rubio enfrenta a manifestantes por Cuba

Es probable que Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, también sea interrogado sobre la conducta escalatoria del gobierno de Trump hacia Cuba, ya que el mandatario ha insinuado que el pequeño país insular podría ser el próximo objetivo de Estados Unidos una vez que concluyan las operaciones en Irán.

Enfrentó cánticos de manifestantes que le pedían "deja de matar cubanos" cuando entró a una sala de reuniones informativas del Senado. Los manifestantes fueron retirados rápidamente del recinto. Sus cánticos también incluían: "¡Dejen vivir a Cuba!".

Rubio defendió el enfoque del gobierno hacia Cuba y dijo que seguirá centrado en cambiar las políticas del gobierno cubano.

"Realmente no creo que este sistema sea capaz de reformarse a menos que nuevas personas tomen el control o se imponga una nueva mentalidad", señaló.

Pese a una serie de reuniones entre funcionarios de Estados Unidos y Cuba, Trump y Rubio han renovado las amenazas contra el gobierno de la isla, que adquieren mayor peso después de que el gobierno anunciara cargos penales contra el expresidente Raúl Castro.

A lo largo de su carrera en el Congreso y ahora como principal diplomático estadounidense, Rubio ha sostenido que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional por sus vínculos con adversarios de Estados Unidos y que Trump está decidido a abordarla.