Manifestantes bloquean avenida Universidad
La Policía Vial realizó el cierre al paso de vehículos y canaliza el tránsito vehicular hacia Constitución
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital informó que un grupo de manifestantes se encuentran bloqueando la Avenida Universidad y la calle Negrete, en inmediaciones de la Alameda Juan Sarabia.
Al parecer son parte de los policías jubilados que esta mañana tomaron la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado en exigencia de un aumento salarial prometido.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Fotos: SSPC
"Oficiales de Policía Vial habilitan cierre al paso de vehículos y canalizan el tránsito vehicular hacia avenida Constitución", informó la SSPC.
Policías jubilados toman la Oficialía Mayor (video)
Exigen el cumplimiento del incremento salarial correspondiente a 2025
no te pierdas estas noticias
Manifestantes bloquean avenida Universidad
Redacción
La Policía Vial realizó el cierre al paso de vehículos y canaliza el tránsito vehicular hacia Constitución
Alertan por socavón en lateral de Circuito Potosí (fotos)
Flor Martínez
El hundimiento a la altura de carretera a Rioverde ha generado múltiples solicitudes de atención
Casi 9 años de prisión, a sujetos con arsenal en Villa Alborada
Redacción
La detención de los hombres armados ocurrió sobre la calle Boreal, en el municipio de Soledad