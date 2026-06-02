Manifestantes bloquean avenida Universidad

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital informó que un grupo de manifestantes se encuentran bloqueando la Avenida Universidad y la calle Negrete, en inmediaciones de la Alameda Juan Sarabia.

Al parecer son parte de los policías jubilados que esta mañana tomaron la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado en exigencia de un aumento salarial prometido.

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Fotos: SSPC

"Oficiales de Policía Vial habilitan cierre al paso de vehículos y canalizan el tránsito vehicular hacia avenida Constitución", informó la SSPC.