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Un récord de 1.248 jugadores que representan a 48 naciones figura en las listas finales para el Mundial, publicadas el martes por la FIFA.

FIFA publica listas finales para Mundial 2026

Los planteles incluyen al argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa, quienes competirán en el Mundial por sexta vez, un récord.

De los jugadores que participarán en 104 partidos en Canadá, Estados Unidos y México, 357 han disputado al menos un Mundial previo, mientras que alrededor de 891 estarán en el torneo por primera vez.

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Debutantes y récords en el Mundial 2026

Las listas reflejan un amplio rango de edades, con más de 25 años de diferencia entre el jugador de mayor edad y el más joven. El arquero escocés Craig Gordon tiene 43 años y 162 días. El volante mexicano Gilberto Mora tiene 17 años y 240 días, como uno de los 22 jugadores del grupo menores de 20 años. Siete jugadores tienen 40 años o más.

Cuatro naciones —Cabo Verde, Curaçao, Jordania y Uzbekistán— compiten en el Mundial por primera vez.

La MLS de Estados Unidos tendrá una cifra récord de 44 jugadores actuales en el Mundial, la mayor cantidad de jugadores de cualquier liga en el hemisferio oeste y segunda fuera de las cinco grandes ligas de Europa. La máxima figura de ese grupo será Messi, atacante del vigente campeón Inter Miami.

Según el reglamento de la FIFA, los reemplazos en las listas solo se permiten por lesión grave o enfermedad hasta 24 horas antes del primer partido de un equipo. Cualquier excepción debe ser aprobada por la FIFA.