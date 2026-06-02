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Seguridad

Cesan a policía captada robando en tienda 3B

El hecho ocurrió el fin de semana en el municipio de Villa de Reyes

Por Redacción

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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Cesan a policía captada robando en tienda 3B
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      Luego de ser exhibida cuando presuntamente cometía un robo en una tienda, una agente de la Dirección de Tránsito Municipal de Villa de Reyes fue cesada de su cargo y la mañana de este el Ayuntamiento anunció su destitución bajo el precepto de no tolerar faltas o abusos por parte de los elementos policiales.

      El fin de semana, circuló en redes sociales un video en donde una agente de Tránsito Municipal que portaba uniforme es captada cometiendo presuntamente un robo dentro de una tienda de la cadena 3B, ubicada en la cabecera municipal de Villa de Reyes.

      En la grabación se observa aparentemente sustrayendo diversa mercancía y posteriormente se retira del sitio.

      Una vez que el video circuló en redes sociales, la mañana de este lunes el Ayuntamiento de Villa de Reyes anunció el cese de la oficial, en el entendido de que "no permitiremos que las malas acciones de un individuo manchen el trabajo y compromiso de los buenos elementos que diariamente arriesgan su vida por nuestro municipio".

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      Se indicó que "derivado de los hechos recientes, en los que una elemento de la Dirección de Tránsito Municipal se vio involucrada en un acto de robo a un establecimiento comercial, se informa que ha sido destituida de manera definitiva e irrevocable de su cargo".

      Finalmente, el Ayuntamiento agradeció el reporte e invitó a seguir denunciando cualquier acto que atente contra la integridad del municipio.  

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