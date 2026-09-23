Milei renueva reclamo argentino por Malvinas en ONU

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El presidente argentino Javier Milei reafirmó el miércoles reclamo de soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas, afirmando que se trata de un asunto clave para su nación e instando a las partes a encontrar una "solución pacífica" mientras crecen las tensiones con Londres por el archipiélago en disputa.

Reclamo de Milei en la Asamblea General de la ONU

"Malvinas es para nosotros una causa nacional", dijo Milei, un firme aliado del presidente de Estados Unidos Donald Trump, mientras se dirigía a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Milei acusó a ese organismo de no hacer cumplir las resoluciones internacionales que instan a las partes a "abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa permaneciera abierta" y exhortó al Reino Unido a reanudar las negociaciones para "encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía".

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"Malvinas no es solamente una cuestión entre la Argentina y el Reino Unido, también una pregunta acerca de la capacidad de esta organización para hacer valer sus propias resoluciones", sostuvo.

Intensificación de la disputa y respuestas oficiales

La disputa se ha intensificado en las últimas semanas.

A principios de este mes, Milei intensificó la disputa por las islas, conocidas como Falklands en el Reino Unido, al prometer medidas para frenar un proyecto petrolero cerca del archipiélago controlado por los británicos y elogiar a Trump por decir que Washington podría reconsiderar su postura neutral sobre la soberanía de las islas.

Su gobierno presentó la semana pasada un amplio proyecto de ley de seguridad que endurecería las sanciones contra las empresas que explotan recursos alrededor de las islas sin autorización argentina, crearía un consejo de seguridad nacional presidido por Milei y ampliaría el papel de las Fuerzas Armadas en la protección de infraestructura crítica argentina.

El miércoles, en su discurso ante líderes mundiales en la ONU, Milei intensificó sus críticas.

"Hoy vengo a decirles que la Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato", expresó.

También criticó con dureza a las Naciones Unidas al acusarla de haberse convertido en "una organización inútil, que sólo sirve para alimentar a una casta de parásitos fatalmente arrogantes, disfrazados de burócratas bienintencionados".

En el contexto de las recientes declaraciones de Milei, el primer ministro británico Andy Burnham también abordó la disputa durante esta semana diplomática de alto perfil, al afirmar el martes que la posición del Reino Unido es "clara" y que "se mantendrá firme" ante cualquier amenaza.

"Defenderemos el derecho de los habitantes de las Falklands a la autodeterminación y a seguir siendo británicos", declaró Burnham a periodistas tras una reunión con Trump al margen de la ONU a última hora del martes.

En agosto Trump dijo que estaba revisando la posición neutral de Estados Unidos sobre el remoto archipiélago del Atlántico Sur y criticó al Reino Unido por no hacer lo suficiente para apoyar la guerra de Estados Unidos contra Irán.

Las Falklands son un pequeño archipiélago de unos 3.500 habitantes ubicado a unos 480 kilómetros (300 millas) al este de la costa argentina. Han sido un territorio británico de ultramar desde 1833. En un referendo en 2013, los isleños votaron de manera abrumadora por seguir siendo un territorio británico de ultramar.