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SAN JUAN, Puerto Rico.- Millas de personas protestaron el viernes en San Juan, la capital de Puerto Rico, en una manifestación de la ira y la frustración por las elevadas tarifas eléctricas que alcanzaron niveles récord, el aumento del costo de vida, el deterioro de los servicios básicos y otros problemas.

Jubilados, estudiantes universitarios, conductores de autobús y otras personas se sumaron a la protesta organizada por unos 30 grupos, que iban desde sindicatos hasta organizaciones religiosas. Las multitudes se congregaron frente al centro comercial más grande del Caribe en el Black Friday para lo que los organizadores bautizaron como el "Día de la Indignación Nacional".

Cientos de manifestantes llegaron en autobús a San Juan desde decenas de ciudades y pueblos de toda la isla.

"¿Por dónde empezar?", expresó Radamés García Badillo, de 74 años de edad. "La indignación es total".

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Señaló que los servicios de electricidad y de agua son muy poco confiables, y que su vecindario se queda a oscuros al menos una vez por semana durante varias horas.

También lamentó un fuerte aumento del costo de vida.

"La compra es mucho menor porque las cosas están sumamente caras", afirmó. "Para nosotros los retirados es primordial estirar el peso".

La protesta es una de las más grandes en la isla, que es territorio estadounidense, desde que la gobernadora Jenniffer González adquirió el cargo en enero de 2025, y fue creciendo a lo largo del día a medida que los manifestantes tomaron una de las principales autopistas de la isla, lo que obligó a cerrarla.