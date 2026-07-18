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Mortal deslave en el suroeste de China; 8 muertos

Hay 34 personas desaparecidas y más de 1,100 residentes fueron evacuados

Por AP

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
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Mortal deslave en el suroeste de China; 8 muertos
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      CHONGQING, China.- Un deslizamiento de tierra el viernes en las afueras de la ciudad de Chongqing, en el suroeste de China, mató al menos a ocho personas, dejó a 34 desaparecidas, sepultó algunos edificios residenciales y obligó a más de 1.100 residentes a evacuar la zona, informaron autoridades locales así como la prensa estatal.

      La cadena estatal CCTV publicó que el deslave se produjo alrededor de las 9:08 de la mañana en el condado Pengshui, en el borde exterior del municipio de Chongqing. Enormes cantidades de rocas y tierra se deslizaron cuesta abajo, sepultando más de 10 edificios residenciales.

      Al menos 10 personas fueron rescatadas de entre los escombros, incluidas dos que resultaron gravemente heridas, dijo el alcalde del condado Pengshui, Ren Xujiang.

      El presidente chino Xi Jinping pidió a las autoridades determinar la causa del desastre, informó la prensa estatal.

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      Los suministros de agua, electricidad y gas quedaron suspendidos en un radio de un kilómetro (0,6 millas) del área afectada para evitar más interrupciones. Más de 800 rescatistas estaban en el lugar, según un comunicado del gobierno local.

      Imágenes difundidas por la cadena muestran parte de una escalera montañosa desplomándose sobre una zona residencial. Varios edificios estaban ubicados junto al sitio del lugar del derrumbe y se veía a equipos de rescate buscando entre los escombros. De acuerdo con la televisora, los trabajos de rescate se vieron obstaculizados por la inestabilidad del terreno y el riesgo continuo a otro deslave.

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