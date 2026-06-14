Vecinos de Azaleas exigen solución urgente por falta de agua

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Vecinos de la colonia Azaleas, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, entregaron un escrito dirigido a Interapas y al Ayuntamiento soledense para exigir atención inmediata ante la falta de suministro de agua potable que, aseguran, afecta a decenas de familias desde hace varias semanas.

En el documento, los habitantes señalan que la escasez de agua ha impactado de manera directa sus actividades cotidianas, además de generar problemas de higiene y riesgos para la salud, principalmente entre niños y adultos mayores. Por ello, solicitaron la intervención urgente de las autoridades municipales y del organismo operador.

Entre las peticiones planteadas se encuentra el envío inmediato de camiones cisterna para abastecer de manera provisional a las viviendas afectadas, ubicadas principalmente sobre la avenida Jesús Yuren y calles aledañas, entre Elías Pina y Derecho de Huelga. Asimismo, demandaron una solución definitiva que garantice el flujo constante de agua en la red de distribución de la colonia.

Los vecinos relacionan la problemática con la falta de operación del pozo Polvorín, infraestructura que permanece fuera de servicio desde el pasado 5 de junio, fecha en la que Interapas informó sobre una falla en el equipo de bombeo. Sin embargo, los habitantes sostienen que el desabasto comenzó más de tres semanas atrás, es decir, antes de que el organismo emitiera información oficial sobre el problema.

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De acuerdo con los colonos, operadores de pipas particulares ya conocían con anticipación la situación del pozo, mientras que ni Interapas ni las autoridades municipales emitieron avisos preventivos ni implementaron un programa de distribución de agua mediante pipas para atender a la población afectada. Ante ello, solicitaron una respuesta inmediata y transparente sobre las acciones que se realizarán para restablecer el servicio.