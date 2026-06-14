Acumula SLP mil 088 preliberaciones en poco más de 16 meses

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Las preliberaciones que se realizan de forma anual, se ejecutan sin considerar el género, sino quienes cumplen con los requisitos para ser beneficiados con dicho proceso jurídico, aclaró Nohemí Proal Huerta, titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP).

En poco más de los últimos 16 meses del sexenio gallardista, se acumulan mil 088 personas privadas de la libertad (PPL) excarceladas, cuya medida permite despresurizar la capacidad penitenciaria con sobrepoblación.

La funcionaria estatal informó que la mayoría de las personas privadas de la libertad de los cinco Centros Estatales de Reinserción Social (Cereso), corresponden a hombres y en menor medida, a población femenina.

"No nos basamos en que sean más hombres o más mujeres. De hecho, la población femenil dentro de los centros (penitenciarios) es mucho menor a la de los hombres", matizó.

Dijo que la evaluación de los expedientes judiciales de todos las y los internos considera a los cinco penales, es decir, no es exclusivo de uno u otro complejo carcelario.

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"Es la cantidad total de PPL's, en los que se busca que sean acreedores a este beneficio de preliberación", subrayó.

Para acceder a este beneficio, las PPL´s deben de adherirse a esquemas de reinserción social y ser primodelincuentes de ilícitos menores, por ejemplo, haber cometido robo sin violencia.