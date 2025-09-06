Multa UE a Google por monopolio

Google recibe una multa de 2.950 millones de euros de la UE por monopolio en publicidad

Los reguladores de la Unión Europea impusieron el viernes a Google una multa de 2.950 millones de euros (3.500 millones de dólares) por violar las normas de competencia del bloque al favorecer sus propios servicios de publicidad digital.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque de 27 naciones y principal organismo de control antimonopolio, también ordenó al gigante tecnológico de Estados Unidos que ponga fin a sus “prácticas de autopreferencia” y detenga los “conflictos de intereses” a lo largo de la cadena de suministro de tecnología publicitaria.

Es la cuarta vez que Bruselas sanciona a Google con una multa de millas de millones de euros en un caso antimonopolio, en una batalla más amplia con los reguladores que se remonta a 2017.

El presidente estadounidense Donald Trump, cuyo gobierno ha arremetido contra el bloque por las regulaciones digitales y los impuestos a las empresas tecnológicas de Estados Unidos, dijo que la multa de la UE estaba “tomando dinero que de otro modo iría a inversiones y empleos estadounidenses”.

“Muy injusto, y el contribuyente estadounidense no lo tolerará”, afirmó en una publicación en Truth Social. “Como he dicho antes, mi administración no permitirá que estas acciones discriminatorias se mantengan”.

La Comisión Europea dijo que su investigación encontró que Google “abusó de su poder” al favorecer sus propios servicios de tecnología publicitaria en línea en detrimento de los competidores, anunciantes en línea y editores.

La investigación se centró en el intercambio AdX de Google y la plataforma de anuncios DFP, herramientas que reúnen a anunciantes con editores en línea, los cuales quieren vender espacio comercial en sus sitios web.

La empresa norteamericana tiene 60 días para presentar propuestas de soluciones.

Si no presenta “un plan viable, la Comisión no dudará en imponer una solución adecuada”, indicó en un comunicado publicado en línea Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea a cargo de los asuntos de competencia.

“En esta etapa, parece que la única forma para que Google ponga fin a su conflicto de intereses de manera efectiva es con una solución estructural, como vender alguna parte de su negocio de tecnología publicitaria”, señaló Ribera.

Pero la Comisión dijo que primero quiere “escuchar y evaluar” la propuesta de la empresa.