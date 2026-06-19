Condusef recomienda registrar línea telefónica

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El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado, recomendó a los usuarios registrar sus líneas telefónicas cuanto antes para evitar complicaciones en el uso de aplicaciones de banca móvil y otros servicios financieros que dependen del teléfono celular como mecanismo de autenticación.

El funcionario señaló que la obligación de registrar las líneas telefónicas está establecida en la ley y reconoció que la medida escapa a las atribuciones de la Condusef. Sin embargo, consideró que los ciudadanos deberían valorar cumplir con el trámite, debido a que el teléfono celular se ha convertido en la nueva herramienta para realizar operaciones financieras.

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Rosado advirtió que las instituciones bancarias, las sociedades financieras populares (Sofipos) y otros intermediarios podrían enfrentar problemas en servicios relacionados con telefonía en sus aplicaciones y que no hayan realizado el registro de su línea, por lo que insistió en no esperar hasta el último momento para cumplir con el requisito previsto en la legislación.El presidente de la Condusef señaló que desconoce si las autoridades ampliarán el plazo establecido en la norma y precisó que esa decisión corresponde a otras instancias. No obstante, anticipó que muchas personas podrían dejar el trámite para el final, lo que generaría saturaciones similares a las que se presentan durante los últimos días para presentar la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).¿Qué pasará con tu app si no registras tu número?, esto dice BBVA MéxicoSobre este tema, el director de Comunicación e Identidad Corporativa de BBVA México, Mauricio Pallares, indicó que los clientes de la institución podrán seguir utilizando la aplicación móvil del banco aunque no registren su línea telefónica, siempre y cuando mantengan acceso a internet.Sin embargo, advirtió que si la línea deja de contar con datos móviles por no haber sido registrada, la aplicación solo podrá utilizarse cuando el usuario se conecte a una red WiFi, una situación que también afectaría a otras plataformas como servicios de mensajería, navegación o redes sociales.Pallares señaló que las transacciones bancarias en BBVA se realizan dentro de la propia aplicación y no dependen de mensajes SMS como mecanismo de autenticación. Por ello, un cliente que conserve acceso a internet podrá seguir realizando operaciones sin inconvenientes, incluso si su línea no está registrada.No obstante, algunos procesos administrativos sí requieren llamadas telefónicas o mensajes SMS. Entre ellos se encuentran el alta inicial de la aplicación para nuevos clientes o el cambio de dispositivo. En esos casos, si la línea no fue registrada y no puede recibir llamadas o mensajes, el usuario no podrá completar el proceso de activación de la app en un nuevo teléfono.¿Cuándo vence el plazo para registrar tu número telefónico?El directivo indicó que BBVA ya comenzó a informar a sus clientes sobre la importancia de registrar sus líneas mediante notificaciones enviadas directamente a la aplicación y publicaciones en redes sociales. Reiteró que la aplicación bancaria seguirá funcionando mientras exista conexión a internet, ya sea mediante datos móviles o una red WiFi.El 30 de junio vence el plazo establecido por las autoridades para que los usuarios de telefonía móvil registren sus líneas, un proceso que busca asociar cada número con la identidad de su titular.Las compañías telefónicas han advertido que quienes no completen este trámite podrían enfrentar restricciones en algunos servicios, entre ellos la suspensión de datos móviles.Ante ello, instituciones financieras y otras empresas con servicios digitales han comenzado campañas informativas para alertar a sus clientes sobre las posibles implicaciones.En el caso de BBVA, la institución subrayó que la aplicación no dejará de funcionar por sí sola, pero recordó que la conectividad y algunos procesos de autenticación vinculados al número telefónico serán determinantes para mantener el acceso pleno a los servicios bancarios desde dispositivos móviles.