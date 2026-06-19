Xin Xin cumple 36 años: festejo en Chapultepec el 4 de julio

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Xin Xin

, la última panda gigante de América Latina, está lista para celebrar su, con un festejo que tendrá lugar el próximo

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en el, hogar de este ejemplar.Aunque originalmente laestaba programada para el 27 de junio, la Secretaría del Medio Ambiente () anunció elpara el sábado"Agradecemos su comprensión y los invitamos aeste día tan especial. ¡Los esperamos!", indicó la dependencia en laEstaestarápara que niñas, niños y adultos acudan a Chapultepec, donde habráy educativas para que la población se sume al festejo.Uno de los motivos por los que causa tanta alegría la panda, además de haber nacido en México, es porque ha superado la expectativa de vida de su especie, que en estado silvestre es de 20 a 25 años y de hasta 30 años bajo cuidado profesional. Hija de Tohuí y Chia Chia, nació en Chapultepec elAdemás de asistir al cumpleaños de Xin, Xin, los capitalinos pueden participar en lailustradas "me inspira" con la que se busca reconocer a la panda más querida de la CDMX "como un, conservación y amor por la vida silvestre".Habráde este concurso. Infantil, para; y adultos, para mayores de 18 años. La recepción de trabajos estará abierta hasta el 21 de junio.