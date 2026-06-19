Retiran 40 toneladas de basura en el Zócalo y el Ángel

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Luego de las celebraciones en el

y el

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por el triunfo de la selección mexicana sobre Corea del Sur, lade la Ciudad de México (Sobse) implementó un dispositivo de atención y limpieza en ambos puntos.Lade personas registrada generó una importante cantidad de basura y requirió labores de atención en, principalmente eny sus alrededores, por lo que brigadas realizan trabajos de barrido manual, recolección de residuos, lavado de superficies y jardinería.Entre las acciones realizadas durante la noche de ayer y las programadas para este día, se estima el retiro de alrededor dede basura, en elcapitalino, calles del Centro Histórico y elEn estas labores participande distintas áreas de la Secretaría, apoyados con, seisy una pipa con capacidad de 10 mil litros de agua, para restablecer las condiciones de limpieza y conservación de los espacios públicos.