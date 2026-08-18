Nada concreto en plan para Gaza

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Jerusalén, Israel.- Una reunión maratónica el lunes entre el negociador estadounidense Jared Kushner y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dejaron poco claro el destino de la tregua en la Franja de Gaza, y funcionarios señalaron un optimismo moderado pero no ofrecieron ningún compromiso concreto por parte de Israel con el más reciente plan propuesto por Estados Unidos.

Hamás ya ha aceptado la propuesta. Los negociadores estadounidenses parecieron aceptar las exigencias israelíes de que el desarme de Hamás debe producirse antes de cualquier reconstrucción del enclave palestino.

No señalaron públicamente que Israel habría asumido compromisos para retirar sus tropas del 60% de Gaza que actualmente ocupan.

Ese es un punto de fricción importante en el plan y uno que Hamás había presionado a los negociadores para que obligaran a Israel a cumplir antes de la reunión. Las conversaciones se produjeron días después de que Netanyahu rechazó el plan de 15 puntos respaldado por Washington diciendo que no habría retirada sin desarme.

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Un día antes, Kushner se reunió durante dos horas con el líder de Hamás en Egipto.

La oficina de Netanyahu declaró que las conversaciones fueron "profundas y constructivas". Israel y la junta acordaron establecer dos grupos de trabajo: uno sobre el desarme y la desmilitarización de Gaza y otro centrado en cuestiones de salud pública para Gaza.

Mientras algunos en Gaza esperan que los esfuerzos para implementar la iniciativa pongan fin a la guerra desencadenada por el ataque del 7 de octubre de 2023, encabezado por Hamás, contra el sur de Israel, otros se muestran escépticos.

"Una conferencia aquí y allá, todo son mentiras. Necesitamos una solución definitiva que funcione para todos", señaló Abu al-Qombuz, que vive en un campamento de tiendas de campaña en Ciudad de Gaza.