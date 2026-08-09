Netanyahu rechaza acuerdo de Trump para Gaza y exige desarme de Hamás

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Israel rechazó el domingo un acuerdo anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza. Surgieron detalles sobre el posible acuerdo entre Irán y Omán para gestionar el estrecho de Ormuz, mientras Teherán dejó entrever que prohibiría el paso de buques vinculados con "países hostiles". La República Islámica también anunció cambios en su principal cargo de seguridad.

Mientras tanto, los rebeldes hutíes de Yemen respaldados por Irán atacaron un puerto en la costa del mar Rojo controlado por el gobierno, profundizando los temores sobre amenazas a las rutas marítimas estratégicas y un posible regreso a la guerra civil.

A continuación, un vistazo a los acontecimientos en todo Oriente Medio. La cobertura completa puede encontrarse aquí.

Netanyahu insiste en que no habrá retirada de Gaza hasta que Hamás se desarme

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, desestimó el acuerdo sobre Gaza anunciado por Trump el mes pasado, diciendo que el ejército de Israel "no llevará a cabo ninguna retirada hasta que Hamás esté genuinamente desarmado".

Netanyahu dijo en una reunión del gabinete que "Israel rechaza el documento de 15 puntos", pero que aún está discutiendo planes para Gaza con Washington, después de hacer comentarios similares la semana pasada. Trump había dicho que las fuerzas israelíes se retirarían a medida que se complete el desarme del grupo armado Hamás. Las fuerzas israelíes controlan más de la mitad del enclave palestino de unos 2 millones de personas que ha sido en gran medida destruido.

La Casa Blanca no comentó de momento sobre la declaración de Netanyahu.

"Seguimos comprometidos con la hoja de ruta", dijo un miembro del buró político de Hamás, Bassem Naim, añadiendo que el grupo espera que los mediadores y Estados Unidos presionen a Netanyahu — quien enfrenta tensiones internas mientras lucha por mantenerse en el poder de cara a las elecciones del 27 de octubre.

El ataque liderado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra en Gaza. Continúa un frágil alto el fuego.

Hutíes atacan una refinería de Aramco y un puerto en el mar Rojo

Los hutíes de Yemen, que cuentan con el respaldo de Irán, lanzaron un ataque el domingo sobre la ciudad portuaria de Mocha, controlada por el gobierno. Fue la segunda ofensiva contra la localidad en el mar Rojo en menos de 24 horas.

Una fuente militar hutí dijo a la televisora Al-Masirah que el ataque tuvo como objetivo depósitos de armas y concentraciones de tropas saudíes.

Las Fuerzas Armadas de Yemen publicaron un comunicado en X en el que indicaron que durante el ataque se lanzaron misiles y drones contra vecindarios residenciales, y que las baterías antiaéreas interceptaron algunos de los proyectiles.

También se utilizaron drones y misiles durante el ataque previo del domingo. Las Fuerzas de Resistencia Nacional, aliadas al gobierno de Yemen, informaron que al menos siete personas —cuatro soldados y tres civiles— murieron y 15 civiles resultaron heridos.

Fayed al-Noman, subsecretario adjunto del Ministerio de Información, informó que el ataque causó daños graves en edificios muelles, además de afectar bienes comerciales y suministros de alimentos. Los misiles cayeron en varias zonas, incluso cerca de un canal de televisión, añadió el ejército.

Mocha es uno de los principales puertos bajo el control del gobierno yemení, y ha sido renovado para gestionar los envíos que evitan el puerto de Hodeida, que se encuentra controlado por los hutíes.

Los hutíes dijeron que tuvieron como objetivo fuerzas militares y almacenes.

Yahya Saree, portavoz militar de los hutíes, dijo que también se lanzaron drones contra una refinería de Aramco en la ciudad saudí de Jazan a la violación del espacio aéreo de Yemen con drones saudíes sobre las provincias de Hajjah y Sadá.

El Ministerio de Energía saudí informó, sin entrar en detalles de un incendio en una instalación de Aramco, donde no se reportaron víctimas. Los ataques amenazan con reavivar la guerra civil de Yemen tras una tregua en 2022.

— Samy Magdy en El Cairo

Nuevos cambios en el principal cargo de seguridad de Irán

Irán nombró a un nuevo titular del influyente Consejo Supremo de Seguridad Nacional, informó la prensa estatal. Mohsen Rezaei se había desempeñado como asesor militar del líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, y excomandante de la Guardia Revolucionaria.

Se trata de la más reciente reorganización en la cúpula de ese órgano, que tiene una amplia gama de opiniones políticas y rivalidades y se está adaptando a la pérdida de varios funcionarios durante la guerra.

Rezaei toma el lugar de Mohammad Bagher Zolghadr, quien asumió el cargo después de que Ali Larijani fue abatido en un ataque israelí en marzo. Zolghadr se convertirá en asesor político de Jamenei.

Rezaei dijo a principios de este mes que Irán nunca permitirá una ruta no autorizada a través del estrecho de Ormuz, la cual era considerada una vía marítima internacional antes de la guerra .

Negociaciones con EEUU "no pueden reanudarse" hasta que se cumplan condiciones

En declaraciones a periodistas, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que las negociaciones con Omán sobre "nuevas rutas marítimas" en el estrecho de Ormuz estaban en las etapas finales, pero que "esto, sin embargo, no significa que el estrecho de Ormuz se reabrirá". Ese paso requiere condiciones que "han sido transmitidas a través de intermediarios".

El poderoso Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán dijo el sábado que el estrecho no se reabrirá hasta que Estados Unidos "corrija su comportamiento". Exigió que Estados Unidos no vuelva a amenazar a Irán, un fin permanente de la guerra con Irán y sus aliados armados, el levantamiento del bloqueo naval de los puertos iraníes y la retirada de las fuerzas militares estadounidenses de la zona. Estados Unidos también debe "compensar completamente" a Irán por los daños de la guerra, levantar las sanciones y liberar "incondicionalmente" los activos congelados.

Estados Unidos no comentó sobre las exigencias. Trump afirmó el domingo a Axios que "solo estamos semi-negociando" con Irán y dejando que las presiones económicas surtan efecto.

Araghchi dijo que continúa un "intercambio de mensajes a través de intermediarios" con Estados Unidos, pero que eso no constituye negociaciones, que —según dijo— no pueden reanudarse hasta que terminen las violaciones del acuerdo provisional y Estados Unidos "haya subsanado" las disposiciones que violó.

Surgen detalles sobre un posible acuerdo Irán-Omán

Irán y Omán, ubicados al otro lado del estrecho de Ormuz, están trabajando para finalizar un acuerdo temporal que lo reabriría, con barcos que entrarían por una ruta cercana a Irán y saldrían por una ruta cercana a Omán, según dos personas familiarizadas con las conversaciones que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar públicamente. Durante el periodo provisional, los barcos transitarían sin pagar tarifas ni peajes.

El acuerdo está diseñado para restablecer el acuerdo provisional separado entre Estados Unidos e Irán. Las dos personas dijeron que el acuerdo cuenta con el respaldo de miembros del Consejo de Cooperación del Golfo y se espera que sea anunciado conjuntamente por Irán, Omán, Estados Unidos y la Organización Marítima Internacional de Naciones Unidas. Sin embargo, subrayaron que los términos aún podrían cambiar antes de que el acuerdo sea definitivo.

El Comité de Seguridad Nacional del Parlamento aprobó los "lineamientos generales" de un plan para gestionar el estrecho, informó la radiodifusora estatal, pero un legislador dijo que se prohibirían los tránsitos de buques pertenecientes a "países hostiles". Citó a un miembro de la mesa directiva del Parlamento diciendo que los países que han "causado daños" a Irán no pueden transitar hasta que los compensen. No hubo más detalles.