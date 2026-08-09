Querétaro eliminado de Leagues Cup tras derrota 3-0 en Seattle
Seattle Sounders dominó el partido y aseguró su pase a la siguiente ronda del torneo.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 9 (EL UNIVERSAL).- Sin pena ni gloria, el Querétaro se despidió de la Leagues Cup 2026. Los Gallos Blancos no metieron ni las manos contra el Seattle Sounders y fueron goleados (3-0).
Leagues Cup 2026: Querétaro eliminado por Seattle Sounders
El equipo de Esteban González tenía la obligación de ganar para mantener vivas sus esperanzas de clasificar a la siguiente ronda, pero fue superado ampliamente por el representante de la MLS y ni siquiera fue capaz de rescatar un empate.
Desde que comenzó el partido en el Lumen Field, el conjunto de Washington demostró su intención de ser el que ejerciera el dominio desde la posesión del balón.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
A los cuatro minutos, Sebastián Gómez abrió el marcador tras una gran jugada colectiva.
Inmediatamente, el Querétaro intentó reaccionar, pero el portero suizo Stefan Frei estuvo atento para evitar la caída de su marco; fue la única ocasión de verdadero peligro que generó.
Seattle Sounders goleó y eliminó a Querétaro en Leagues Cup
Después, la escuadra de Brian Schmetzer no volvió a soltar el esférico y avasalló la cabaña de José Hernández.
Daniel Musovski (42') y Albert Rusnak (68') redondearon el marcador y le otorgaron, merecidamente, los tres puntos a The Rave Green.
En las tres anotaciones, los Gallos Blancos dejaron en evidencia sus carencias defensivas. Cometieron un error tras otro y pagaron caro las consecuencias.
El Querétaro quedó eliminado de la Leagues Cup tras perder sus dos primeros partidos y no marcar ni un solo gol.
Todavía tendrá que disputar su último juego, con la intención de limpiar un poco su imagen en competencia contra la MLS.
Por su parte, el Seattle Sounders ya piensa en su próximo rival, a quien tendrá que derrotar para soñar con avanzar a los cuartos de final: las Chivas que ya están eliminadas, pero quieren despedirse del torneo al menos con una victoria.
no te pierdas estas noticias
Querétaro eliminado de Leagues Cup tras derrota 3-0 en Seattle
El Universal
Seattle Sounders dominó el partido y aseguró su pase a la siguiente ronda del torneo.
México y EU definen campeón en final Concacaf Sub-20 2026
El Universal
La selección mexicana enfrenta a Estados Unidos en la final del torneo Sub-20 con el apoyo de su afición.
Cruz Azul vs New York City: Horario y dónde ver la Leagues Cup
PULSO
Ambos equipos llegan con victorias previas y buscan avanzar a cuartos de final.