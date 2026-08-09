logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Volcadura de embarcación en puerto Nueva York deja dos muertos

Una lancha rápida se volcó cerca de Liberty Island, causando la muerte de una madre y su bebé.

Por AP

Agosto 09, 2026 06:12 p.m.
A
Volcadura de embarcación en puerto Nueva York deja dos muertos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      NUEVA YORK (AP) — El operador de una embarcación que se volcó en el puerto de Nueva York, matando a una madre y su bebé, enfrenta cargos penales y las autoridades investigan si el bote era un chárter ilegal, informó la Guardia Costera el domingo.

      Volcadura de embarcación en puerto Nueva York: detalles del accidente

      La lancha rápida Bayliner de 22 pies se volcó alrededor de las 22:25 del sábado cerca de Liberty Island, donde se encuentra la Estatua de la Libertad, informó la Guardia Costera.

      Doce personas fueron rescatadas del agua antes de que llegara la policía, y posteriormente buzos policiales localizaron en el agua a la mujer, de 27 años, y a la bebé, de 5 meses. Ambas fueron trasladadas a un hospital, donde fueron declaradas muertas. Según la Guardia Costera, los demás se encontraban en condición estable.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Acciones de la autoridad y cargos contra el operador

      "Estamos profundamente entristecidos por la trágica pérdida de vidas anoche, y nuestros pensamientos están con la familia y los seres queridos de las víctimas durante este momento increíblemente difícil", dijo la capitana Doreen McCarthy, comandante del Sector Nueva York de la Guardia Costera. "Estamos extremadamente agradecidos por las acciones heroicas y rápidas de nuestras agencias asociadas y de la embarcación del Buen Samaritano que ayudó a rescatar a los sobrevivientes del agua".

      Manuel Hernandez, de 46 años, de Nueva York, ha sido acusado de 13 cargos por poner en peligro imprudentemente, informó la policía.

      La policía indicó el domingo que no se han dado a conocer las identidades de las víctimas, a la espera de notificar a sus familiares.

      McCarthy dijo que los investigadores de la Guardia Costera están trabajando con la policía en el caso. Según la Guardia Costera, un chárter ilegal es cualquier operación de embarcación de pasajeros de alquiler que carezca de credenciales, equipo de seguridad y certificados de inspección.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Volcadura de embarcación en puerto Nueva York deja dos muertos
      Volcadura de embarcación en puerto Nueva York deja dos muertos

      Volcadura de embarcación en puerto Nueva York deja dos muertos

      SLP

      AP

      Una lancha rápida se volcó cerca de Liberty Island, causando la muerte de una madre y su bebé.

      Paulina Rubio gana batalla legal y recupera custodia en Miami
      Paulina Rubio gana batalla legal y recupera custodia en Miami

      Paulina Rubio gana batalla legal y recupera custodia en Miami

      SLP

      El Universal

      El fallo judicial se basó en el bienestar del menor y la estabilidad familiar.

      Raúl Rocha Cantú captado en Mónaco tras orden de aprehensión
      Raúl Rocha Cantú captado en Mónaco tras orden de aprehensión

      Raúl Rocha Cantú captado en Mónaco tras orden de aprehensión

      SLP

      El Universal

      Un video reciente muestra a Rocha Cantú en una zona turística de Mónaco, días después de la orden judicial.

      Shanghái cancela 1,300 vuelos por tifón Dolphin en China
      Shanghái cancela 1,300 vuelos por tifón Dolphin en China

      Shanghái cancela 1,300 vuelos por tifón Dolphin en China

      SLP

      AP

      El tifón Dolphin obligó a cancelar vuelos en Shanghái y evacuó a más de 300.000 personas en China.