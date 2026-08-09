Isaac del Toro apoya a Romina Hinojosa en Tour Francia

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 9 (EL UNIVERSAL).- Una vez finalizada su participación en el Tour de Francia, Isaac del Toro permaneció en el país para apoyar a su novia Romina Hinojosa, quien corre en la modalidad femenil de esta histórica competencia para apoyarla y ser su aguador.

Isaac del Toro como aguador en la etapa 9 del Tour de Francia

En la última etapa de la competencia, que se corrió este domingo, el ciclista bajacaliforniano protagonizó un gran momento que se viralizó en redes.

Para esta ocasión, Del Toro se vistió de aguador para que Romina se hidratara en una sección de la etapa 9. Isaac estaba a la espera de que pasara la ciclista tricolor, una vez que la vio le tendió una botella de agua ya abierta y también le lanzó un par de porras para animarla.

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"¡Vamos Romina, disfruta!", le gritó Isaac a Hinojosa que peleaba con el resto del pelotón.

Celebración y apoyo tras la competencia

Una vez finalizada la competencia, la pareja se encontró para celebrar que la integrante del equipo Lotto Intermarché Ladies había terminado con éxito esta desgastante y desafiante competencia.

Isaac esperó a Romina para recibirla con un abrazo y darle unas palabras de aliento por su actuación. La ciclista mexicana terminó fuera de las 100 mejores.