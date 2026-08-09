México y EU definen campeón en final Concacaf Sub-20 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 9 (EL UNIVERSAL).- Con el pase al Mundial Sub-20 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ya asegurados, la Selección Mexicana llega a la gran final del Campeonato Sub-20 con la oportunidad de coronar un torneo que ha dejado buenas sensaciones.

México busca coronar el torneo con disciplina y talento

El conjunto dirigido por Álex Diego ha mostrado capacidad de reacción en los momentos complicados y ahora busca poner el broche de oro ante su máximo rival de la región.

A lo largo de la competencia, el Tricolor ha destacado por su fortaleza colectiva y por la personalidad de varios de sus jóvenes talentos, quienes han sabido responder a la presión de jugar en casa.

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Esa combinación de disciplina táctica y entrega será fundamental para afrontar un partido que suele definirse por detalles.

Estados Unidos presenta un reto físico y ofensivo

Del otro lado estará una selección de Estados Unidos que ha mantenido una línea ascendente en las categorías juveniles durante los últimos años.

El conjunto de las Barras y las Estrellas cuenta con futbolistas de gran intensidad física y una propuesta ofensiva que exigirá máxima concentración a la defensa mexicana durante los 90 minutos.

Con el respaldo de su afición en las tribunas del Estadio Banorte, el equipo mexicano intentará imponer condiciones desde el inicio y convertir el apoyo del público en un factor determinante.

La misión es clara: cerrar una destacada participación con una victoria que confirme su dominio en la región y le permita levantar el título de campeón de la Concacaf.