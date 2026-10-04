Canciller alemán Friedrich Merz anuncia nuevo paquete de ayuda a Ucrania

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Canciller alemán Friedrich Merz anunció un nuevo paquete de ayuda para Ucrania por valor de más de 1.300 millones de euros (1.500 millones de dólares) durante una visita a Kiev el domingo, en una muestra de apoyo mientras Rusia intensificaba sus ataques contra ciudades ucranianas.

Friedrich Merz anuncia nuevo paquete de ayuda a Ucrania

La guerra aérea se ha intensificado, con Moscú amenazando ciudades de toda Ucrania con misiles balísticos difíciles de interceptar y drones propulsados por reactores, mientras Kiev ha estado atacando la industria petrolera y empresas de Rusia.

Aproximadamente 1.000 millones de euros (1.100 millones de dólares) del paquete son ayuda militar, incluidas armas de largo alcance, drones de combate y tecnología satelital, "para que Ucrania también pueda atacar las plataformas de lanzamiento rusas", anunció Merz en conferencia de prensa. Alemania también está proporcionando unos 350 millones de euros (395 millones de dólares) en ayuda energética antes del invierno para generadores, subestaciones y trabajos de reparación, dijo.

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El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy declaró que los dos países también firmaron 15 acuerdos por valor de más de 8.500 millones de euros (9.600 millones de dólares), en su mayoría sobre cooperación en seguridad, producción y adquisición de armas, así como un acuerdo para ampliar sus esfuerzos conjuntos contra drones.

"Este es armamento que ayudará ahora mismo", escribió Zelenskyy en X añadiendo que también hablaron de la necesidad de defensa aérea, que calificó de "clave" en este momento.

En la conferencia de prensa, Zelenskyy indicó que la visita de Merz en medio de los ataques rusos fue "una señal importante de apoyo a Ucrania y del coraje de Alemania y de toda Europa".

Alemania financiará la producción conjunta de drones diseñados para interceptar los drones propulsados por reactores de Rusia, señaló Merz, añadiendo que "importantes avances técnicos" en las últimas semanas estaban acelerando la producción. "Esto fortalecerá rápida y tangiblemente la defensa aérea de Ucrania", apuntó. "Y este fortalecimiento es urgentemente necesario".

Ataques rusos dañan puentes en Kiev y respuesta ucraniana

Zelenskyy calificó los drones propulsados por reactores como un desafío creciente, diciendo que Rusia lanzó 900 de ellos solo esta semana y que Ucrania pudo interceptar solo alrededor de la mitad. Destacó el papel de los cazas F-16 para contrarrestar la amenaza y dijo que hablaría con el presidente estadounidense Donald Trump sobre asegurar más munición.

Alemania es el mayor donante de Ucrania y ha enviado a Kiev más de 43.300 millones de euros (48.800 millones de dólares) desde que comenzó la guerra junto con equipo y armas.

Merz estuvo acompañado por la ministra de Economía y Energía, Katherina Reiche, y una delegación empresarial.

Zelenskyy declaró que Estados Unidos estaba en contacto tanto con Rusia y con Ucrania y había propuesto celebrar una reunión trilateral a nivel técnico para finales de octubre, posiblemente en los Emiratos Árabes Unidos. Ucrania ya le comunicó a Estados Unidos su disposición a participar y solo falta la respuesta de Rusia, indicó.

También acusó a Moscú de evitar conversaciones de paz significativas. Ucrania y Alemania, agregó, estaban trabajando para impulsar la diplomacia con participación europea.

Merz y Zelenskyy visitaron un edificio de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania en el centro de Kiev que resultó dañado en un atentado ruso que mató a dos personas el lunes, mientras sonaban las sirenas de alerta antiaérea en toda la capital.

"Estos ataques bárbaros contra la población civil de Ucrania deben cesar. Estos son crímenes de guerra diarios", sostuvo Merz en el lugar, a unos cientos de metros (yardas) de la embajada de Alemania. Dirigiéndose al presidente ruso Vladímir Putin le pidió poner fin a "esta guerra sin sentido", y añadió: "Estamos listos para hablar".

Hablando en inglés, Zelenskyy calificó el ataque contra la academia de "absolutamente terrible" y señaló que Rusia continuaba las agresiones incluso durante la estancia del canciller en Kiev. Dio las gracias a Merz por la visita y dijo que Ucrania se sentía alentada por sus "socios fuertes".

Alemania y Rusia: tensiones y medidas de defensa

Merz aseveró que la agresión rusa hacia Alemania va más allá del fallido ataque con dron en el aeropuerto de Leipzig a principios de agosto, señalando ataques diarios contra los centros de datos y las redes de datos del país. "Nada de esto cesará si dejamos de ayudar a Ucrania", aseguró. "Al contrario, solo empeorará después de eso".

Alemania ha culpado a Rusia por el incidente en Leipzig y a principios de septiembre anunció el cierre del consulado alemán en San Petersburgo, lo más reciente en un ciclo de medidas de represalia.

Merz aseguró que Alemania tomaría más medidas para defenderse, incluso contra la flota clandestina rusa de petroleros en los mares Báltico y del Norte, las violaciones del espacio aéreo y los lanzamientos de drones.

También acusó a Rusia de librar campañas sistemáticas de desinformación en Alemania a través de bots y colaboradores. "Esta es la batalla política de ideas que debemos librar en Alemania", afirmó, añadiendo que estaba "más decidido que nunca" a combatirla porque estaba en juego el "futuro pacífico y libre" del país.

Los ministros de Exteriores de Alemania y Rusia se reunieron en un aparte de la reunión anual de líderes mundiales de la Asamblea General de la ONU el mes pasado, en el primer encuentro aparente cara a cara de este tipo desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022. El ruso Serguéi Lavrov rechazó los llamados alemanes a apartarse de su "peligroso camino de escalada" hacia el país y, en cambio, acusó a Alemania de ser el principal patrocinador de Ucrania y de buscar ser una potencia militar líder en Europa.

Asaltos rusos dañaron de nuevo el domingo el Puente Norte de Kiev sobre el río Dnipro. Un video en redes sociales mostraba a un dron impactando el puente y explotando mientras vehículos lo cruzaban. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que dos personas resultaron heridas.

Los atentados rusos desde el jueves han obligado al cierre total o parcial de tres de los seis puentes viales de Kiev, suspendiendo el tránsito y provocando largas filas de vehículos, en el más reciente intento de Moscú por alterar la vida en la capital ucraniana.

El Ministerio ruso de Defensa declaró el domingo que intensificaría sus ataques contra instalaciones militar-industriales y la infraestructura relacionada en Kiev y otras regiones de Ucrania, en respuesta a los comentarios de Zelenskyy, en una entrevista con Reuters publicada el sábado, de que Ucrania intensificaría sus represalias contra refinerías de petróleo rusas.

Zelenskyy denunció el domingo que Rusia estaba intensificando los asaltos contra la infraestructura civil, incluidos puentes, centros de datos y redes móviles. Señaló que Rusia había atacado anteriormente almacenes de las empresas ucranianas de reparto Nova Poshta y Ukrposhta, y que Ucrania había dado "una respuesta adecuada" con ataques contra el minorista en línea ruso Wildberries.

"Ahora están atacando puentes. ¿De verdad creen que no responderemos?", expresó.

Una persona murió y 16 resultaron heridas el domingo en un bombardeo ruso contra la ciudad ucraniana de Sumy, manifestaron funcionarios locales.

Rusia invadió a su vecino hace más de cuatro años y medio, y no hay señales de un acuerdo de paz a la vista. Los combates a lo largo de la línea del frente de aproximadamente 1.250 kilómetros (780 millas), que serpentea por el norte, el este y el sur de Ucrania, han estado prácticamente estancados en los últimos meses.