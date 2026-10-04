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Vuelta del tren, opción para la Zona Industrial

Podría usarse como opción al traslado en camiones particulares

Por Samuel Moreno

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
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Vuelta del tren, opción para la Zona Industrial
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      El tren de pasajeros proyectado para conectar a San Luis Potosí enfrentará un reto particular para convertirse en una opción cotidiana de traslado hacia la Zona Industrial: competir con un sistema de transporte empresarial que actualmente utiliza más de 90% de los trabajadores del sector, de acuerdo con datos de la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano (Aderiac).

      Tren de pasajeros en San Luis Potosí competirá con transporte empresarial

      El secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), César Arturo Lara Rocha, consideró que el ferrocarril podría funcionar como una alternativa adicional para reducir los tiempos de traslado de quienes diariamente recorren largas distancias entre sus hogares y los centros de trabajo.

      Sin embargo, señaló que su utilidad dependerá principalmente de dónde se ubiquen las estaciones y de la capacidad para conectar con las rutas que actualmente utiliza la población laboral.

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      Planteó que la Alameda podría ser uno de los puntos estratégicos por su conexión con distintos sectores de la capital, mientras que también consideró necesario analizar una ubicación cercana al Eje 128, ante la expansión de la actividad industrial hacia Villa de Reyes. Explicó que el diseño de las rutas deberá considerar además que parte de la fuerza laboral proviene de municipios como Villa de Reyes e incluso de Rioverde.

      El costo y los recorridos complementarios también podrían determinar qué tan atractivo resulta el tren para los trabajadores, pues el transporte proporcionado por las empresas tiene la ventaja de recoger al personal en distintos puntos y llevarlo directamente a los centros laborales. A ello se suma la Red Metro, que actualmente ofrece una alternativa de traslado sin costo.

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      Lara Rocha señaló que el principal beneficio del tren podría encontrarse en el tiempo de recorrido, particularmente si permite reducir la exposición de los trabajadores a los congestionamientos.

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