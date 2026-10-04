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No se imponen multas por exceso de velocidad en Tangamanga: Mejía

Los guardaparques realizan entre dos y tres llamados de atención semanales a usuarios que exceden el límite.

Por Rubén Pacheco

Octubre 04, 2026 02:51 p.m.
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No se imponen multas por exceso de velocidad en Tangamanga: Mejía
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      En la actualidad, no ha sido necesario imponer multas por exceso de velocidad a los conductores de automotores que circulan en el complejo recreativo, informó Jose Luis Mejía López, director general de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (CECURT).

      Acciones de la autoridad

      Justificó que los guardaparques no aplicaron medidas correctivas monetarias, porque ha bastado con un llamado de atención de palabra, el cual es acatado por los propietarios de los vehículos.

      Afirmó que algunos de los usuarios que sobrepasan el límite permitido de 20 kilómetros por hora dentro de las instalaciones, suelen tratarse de turistas o personas provenientes de otros estados del país.

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      Detalles confirmados

      Remarcó que las diferentes vialidades de los parques cuentan con la señalización, donde se instruye a los usuarios a no movilizarse en su carros por encima del tope de velocidad.

      "Créeme que, con la llamada de atención entienden que hay que bajarle. Es un (caso) diario, pero bueno, nada que nosotros lo estemos anunciando", concluyó.

      El también ex dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), estimó que los oficiales realizan entre dos y tres llamados de atención por semana.

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