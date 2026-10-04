Ataque israelí mata a palestino en Gaza: reportan 11 heridos

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Un ataque israelí mató al menos a una persona en la Franja de Gaza mientras los palestinos seguían informando de asaltos israelíes en todo el enclave. Mientras tanto, los rebeldes hutíes en Yemen afirmaron que ataques aéreos alcanzaron la capital del país a medianoche mientras se intensifica su guerra contra Arabia Saudí y el gobierno yemení.

Estos son las últimas noticias de Oriente Medio el viernes.

Ataque israelí mata a una persona en el centro de Gaza, según trabajadores de salud

Un ataque israelí contra un vehículo civil en la Franja de Gaza mató a un palestino el domingo por la mañana e hirió al menos a otras 11 personas, según funcionarios de salud del Hospital de los Mártires de Al Aqsa, adonde fueron trasladadas las víctimas.

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El ejército de Israel afirmó que en el operativo apuntó contra un miliciano de Hamás conocido.

Palestinos en Gaza han informado de un aumento de los disparos israelíes y de los ataques aéreos en todo el enclave durante el último mes. Israel sostiene que apunta a Hamás y a otros milicianos que representan una amenaza o a personas que violan el alto al fuego.

Los asaltos israelíes han matado al menos a 1.445 palestinos en Gaza desde que se alcanzó un alto el fuego con el grupo miliciano Hamás hace casi un año, según el Ministerio de Salud del territorio. Sus cifras son consideradas, por lo general, fiables por agencias de la ONU y expertos independientes. No ofrece un desglose entre civiles y milicianos. Siete soldados israelíes han muerto en Gaza desde la tregua.

Hutíes dicen que ataque aéreo alcanzó la capital de Yemen

Los rebeldes hutíes en Yemen, respaldados por Irán, afirmaron que ataques aéreos alcanzaron la capital, Saná, a medianoche, en medio de su guerra reanudada contra Arabia Saudí y el gobierno yemení.

La oficina de medios de los hutíes informó de los asaltos sin ofrecer más detalles. Acusó a Arabia Saudí de lanzarlos, pero no presentó pruebas y no hubo comentarios inmediatos por parte de las autoridades saudíes.

Sin embargo, el ejército yemení, respaldado por Riad, se atribuyó los lanzamientos.

El portavoz militar yemení, el coronel Majed al-Nazili, señaló que apuntaron a "objetivos vitales" en Saná, así como en la provincia norteña de Saada, en la frontera con Arabia Saudí.

El ejército yemení también se atribuyó los ataques aéreos que alcanzaron Saná el sábado por la mañana.

La violencia forma parte de una gran escalada entre Arabia Saudí y los hutíes que reavivó la guerra civil de Yemen tras un alto el fuego de cuatro años.

Un petrolero es atacado en el estrecho de Ormuz, según el ejército británico

Un proyectil alcanzó a un petrolero en el estrecho de Ormuz el domingo y dañó su sala de máquinas, informó el centro británico Operaciones de Comercio Marítimo.

No quedó claro quién lanzó el ataque, ni cuándo se llevó a cabo. El centro indicó que, según reportes, la tripulación estaba a salvo.

En general, el tráfico de buques sigue por debajo de los niveles previos a la guerra en el estrecho de Ormuz, al igual que los envíos de productos energéticos, aunque Irán ha perdido su control casi total sobre esta vía marítima crucial debido a los esfuerzos de la Armada de Estados Unidos por escoltar a los petroleros a través del estrecho. Eso, junto con diversos oleoductos, ha permitido a los países del golfo Pérsico restablecer las exportaciones de petróleo a niveles cercanos a los previos a la guerra.