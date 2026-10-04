Trump designa a Jay Clayton para liderar comisión sobre IA
El grupo trabajará con sectores públicos y privados para autorregular el avance tecnológico en IA.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Trump designó a Jay Clayton, su director de inteligencia nacional, para encabezar una nueva comisión gubernamental sobre inteligencia artificial el domingo.
Comisión federal para la superinteligencia
Trump la está llamando la "Fuerza de Superinteligencia", porque ha intentado cambiar el nombre de la inteligencia artificial a "superinteligencia". El anuncio se produce después de que Trump recibiera a altos ejecutivos de empresas de IA en la Casa Blanca la semana pasada y afirmara que habían firmado un acuerdo voluntario que, en la práctica, haría que el propio sector se autorregulara en el desarrollo de la tecnología.
Objetivos y composición de la comisión
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El nuevo panel coordinará el esfuerzo federal "para garantizar que Estados Unidos siga liderando el mundo en superinteligencia, que muchos dicen que es más grande que la Revolución Industrial y que internet, y protegerá los intereses y mejorará la vida de todos los estadounidenses", escribió Trump en redes sociales el domingo.
La comisión se pondrá en contacto con consumidores, grupos de interés público, organizaciones religiosas, proveedores de infraestructura crítica y empresas tecnológicas, manifestó el mandatario.
Otros integrantes de la comisión incluyen al presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson; Emil Michael, director de tecnología del Pentágono y Scott Kupor, director de la Oficina de Administración de Personal.
El grupo reportará a Trump y a su jefa de gabinete, Susie Wiles.
no te pierdas estas noticias
Trump designa a Jay Clayton para liderar comisión sobre IA
AP
El grupo trabajará con sectores públicos y privados para autorregular el avance tecnológico en IA.
Ataque israelí mata a palestino en Gaza: reportan 11 heridos
AP
Los hutíes afirmaron que Arabia Saudí lanzó ataques aéreos contra Saná en medio de la escalada bélica.
Aliados del gobierno entran en Mekelle tras retirada del FLPT
AP
El conflicto en Tigray afecta relaciones diplomáticas con Eritrea y Egipto, aumentando la tensión regional.