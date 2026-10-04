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Paola, prometida de Eduardo Zepeda Rodríguez

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Paola, prometida de Eduardo Zepeda Rodríguez

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GCE capacita a 40 elementos para labores de investigación

La Academia Estatal de Seguridad egresa quinta generación de policías con rango de edad entre 18 y 32 años.

Por Rubén Pacheco

Octubre 04, 2026 02:29 p.m.
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GCE capacita a 40 elementos para labores de investigación
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Resumen

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      Desarrollado por SACS IA

      Con la reciente reforma federal que faculta a las policías preventivas para investigar, un grupo de alrededor de 40 elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) se encuentran en proceso de capacitación e instrucción para especializarse en este tipo de actividades.

      Capacitación para investigación en Guardia Civil Estatal

      Además, en materia de proximidad social, a fin de que puedan integrar los cuerpos de seguridad que operarán los Puntos de Atención Ciudadana (PAC), informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

      Refirió que se trata de la quinta generación de gendarmes egresados de la Academia Estatal de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyo rango de edad oscila entre los 18 y 32 años.

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      "Tenemos por ahí una cantidad de elementos que ya están por regresar. Llevan un perfil específico... ellos son una unidad que podría estarnos apoyando ahora con la nueva entrada en vigor. Ustedes saben que en el 2027, a partir de enero, entra en vigor que nosotros podamos hacer investigaciones", remató.

      Nueva convocatoria para Guardia Civil Estatal en 2024

      En entrevista, el mando policial subrayó que, en el último año de la administración actual se emitirá una nueva convocatoria, en aras de reclutar nuevos integrantes a la corporación estatal.

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