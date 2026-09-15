Oligarca ruso pagó boda de Trump Jr.

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Washington.- La celebración de la boda en Bahamas de Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue financiada en parte por un oligarca ruso cercano al líder del Kremlin, Vladímir Putin, reveló este lunes el portal ProPublica.

Umar Kremlev pagó cientos de miles de dólares en gastos relacionados con la boda entre Trump Jr. y la modelo Bettina Anderson, celebrado el pasado 24 de mayo, según documentos revisados por ese medio de investigación y entrevistas con tres personas familiarizadas con los hechos.

El empresario ruso costeó el alquiler de una de las islas privadas donde tuvo lugar la recepción y se hospedaron los invitados, así como otros desembolsos importantes, entre ellos un enorme espectáculo de fuegos artificiales.

El presidente Trump no asistió a la boda debido a compromisos de agenda.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Umar Kremlev preside la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), entidad expulsada por el Comité Olímpico Internacional por problemas de gobernanza y corrupción. Para efectuar los pagos, utilizó una entidad afiliada con sede en Dubái.

Preguntado por ProPublica, un portavoz de Trump Jr. no negó que Kremlev financiara parte de los gastos de la boda y aseguró que el oligarca ruso es "amigo personal" del hijo del presidente de EU.