OMS lanza plan contra el ébola
Busca recaudar 518 mdd para financiar la respuesta al brote
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Ginebra, Suiza.- La Organización Mundial de la Salud (OMS), junto a los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), lanzó este viernes un plan de respuesta al actual brote de ébola, con el objetivo de recaudar 518 millones de dólares para apoyar a los países africanos.
El ambicioso plan, presentado en rueda de prensa por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y su homólogo en el África CDC, Jean Kaseya, busca mejorar la capacidad de detección rápida y de respuesta frente a un brote que hasta el momento ha causado 64 muertos en la República Democrática del Congo (RDC) y uno en Uganda.
"Podemos controlar este brote, pero la única forma de lograrlo es mediante el liderazgo de los gobiernos, la implicación de las comunidades y una estrecha colaboración entre los múltiples actores sobre el terreno", destacó Tedros en la presentación del plan.
El objetivo de éste, agregó, es "detener el brote allí donde se encuentra, apoyar a los países que están respondiendo actualmente y garantizar que los países vecinos estén preparados para detectar posibles casos y actuar rápidamente".
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También se busca con él reforzar la cooperación transfronteriza y la protección de poblaciones vulnerables.
En el plan, de seis meses de duración, participarán también otros socios, incluyendo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Por ahora hay 397 casos confirmados del brote (381 en la RDC y 16 en Uganda), con una letalidad de casi en 16 %, y más de 5.000 personas están en vigilancia por haber estado en contacto con afectados por el virus.
De acuerdo con la OMS, se están investigando tres posibles vacunas para la variante, desarrolladas por IAVI, Moderna y la Universidad de Oxford en colaboración con el Serum Institute of India, con posibilidad de que alguna de ellas esté lista en el plazo de dos o tres meses.
También se investigan tres posibles tratamientos, dos con anticuerpos monoclonales (MBP134 y Maftivimab) y un tercero con el antiviral remdesivir.
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