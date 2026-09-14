OMS valida a Chile como primer país sudamericano sin rabia canina

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el lunes a Chile como el primer país de Sudamérica en erradicar la transmisión de rabia de perros a humanos, un logro conseguido gracias a las más de cinco décadas de "prevención y vigilancia" en materia de salud pública.

OMS valida erradicación rabia perros Chile

"Esta validación refleja décadas de compromiso con la protección de las comunidades frente a la rabia y demuestra el impacto de una inversión sostenida en salud pública", destacó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un comunicado. "El éxito de Chile ofrece valiosas enseñanzas para los países que trabajan para poner fin a las muertes humanas causadas por esta enfermedad prevenible".

De acuerdo al organismo, el último caso notificado en Chile de rabia, una enfermedad altamente letal una vez aparecen los primeros síntomas, transmitida por perros a humanos, fue en 1972.

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Causada por un virus, la rabia en humanos tiene un nivel de mortalidad cercano al 100% tras la aparición de las primeras manifestaciones posteriores a la infección. Sin embargo, puede prevenirse a través de la vacunación, una vigilancia eficaz y el acceso oportuno a la profilaxis posexposición.

La OMS destacó que, en los últimos 50 años, Chile ha apostado por una política sostenida de salud pública enfocada en la prevención y vigilancia para combatir la enfermedad, incluidos una extensa campaña de vacunación de perros y gatos y la administración de vacunas a las personas potencialmente expuestas al virus. que suele ocurrir a través de mordeduras, arañazos o contacto con saliva de perros.

"Estas acciones se complementaron con campañas de vacunación canina puerta a puerta, medidas específicas de manejo de la población canina e iniciativas de sensibilización y educación comunitaria", agregó el organismo.

Reconocimiento oficial y trabajo conjunto

En una ceremonia realizada en Santiago, la ministra de Salud de Chile, May Chomali, recibió formalmente el reconocimiento otorgado por la OMS, que evalúa no solo la ausencia de casos sino también la existencia de sistemas sólidos de vigilancia, prevención y respuestas para prevenir que la transmisión canina vuelva a establecerse.

"La política pública de erradicación de la rabia ha dado el efecto que nosotros queríamos como comunidad, como país", dijo Chomali. Igualmente explicó que la erradicación de esta forma de contagio obedece no solo a las políticas públicas del Ministerio de Salud, sino al trabajo conjunto con otras instituciones, en especial los municipios.

"Ellos hacen el trabajo en terreno, están a cargo de las comunidades donde hace educación, vacunación, control de las mascotas", agregó.

El director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, alabó a su vez que el hito alcanzado por Chile "demuestra lo que puede lograrse mediante una cooperación regional sostenida" cuando los países invierten en "vacunación, vigilancia y acceso a la atención".

En las Américas, los casos humanos de rabia transmitida por perros se han reducido en más de un 98% desde 1983, con tan solo unos pocos casos notificados cada año actualmente. Sin embargo, estos resultados contrastan con la situación mundial, donde la rabia transmitida por perros sigue provocando "decenas de miles de muertes cada año, principalmente en Asia y África", destacó el organismo.