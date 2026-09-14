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Seguridad

Operativo de seguridad en 59 municipios por fiestas patrias

La SSPC trabaja en conjunto con Guardia Nacional y ayuntamientos para prevenir incidentes

Por Redacción

Septiembre 14, 2026 04:51 p.m.
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Operativo de seguridad en 59 municipios por fiestas patrias
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      El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) arrancó con el dispositivo de seguridad y prevención con motivo de las fiestas patrias.

      Se trata de un despliegue de la Guardia Civil Estatal (GCE) en los 59 municipios y acciones coordinadas con la DEFENSA, la Guardia Nacional, autoridades federales y los ayuntamientos.

      El dispositivo mantiene vigilancia preventiva en plazas públicas, centros de reunión y puntos de mayor concentración de personas, además de acciones de proximidad y atención durante los eventos cívicos y culturales en coordinación con los ayuntamientos.

      De manera paralela, la División Caminos de la GCE mantiene presencia y recorridos de vigilancia y prevención en las carreteras de jurisdicción estatal, señaló.

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