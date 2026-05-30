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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 30 (EL UNIVERSAL).- A unos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) concluyó la primera fase de un programa de modernización que contempla una inversión total de 10 mil millones de pesos.

AICM concluye primera fase de modernización para Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en esta etapa se destinaron 6 mil 500 millones de pesos provenientes de recursos autogenerados por la terminal aérea. Las obras incluyeron mejoras en espacios para pasajeros, filtros de seguridad, vialidades e infraestructura operativa.

Autoridades federales y capitalinas señalaron que la renovación busca fortalecer la conectividad del país y ofrecer una mejor experiencia a los más de 45 millones de usuarios que transitan cada año por el aeropuerto.

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Los trabajos de remodelación abarcaron áreas de uso común en ambas terminales, con mejoras en acabados, iluminación y espacios destinados a pasajeros.

Mejoras en seguridad y operación durante remodelación

Durante la presentación de las obras, Sheinbaum destacó que el proyecto busca ofrecer mejores condiciones tanto para los viajeros como para las personas que laboran diariamente en el aeropuerto.

La intervención contempló 394 mil metros cuadrados de superficie destinada directamente a los usuarios, además de la recuperación de áreas que ahora funcionan como salas de espera, pasillos y zonas de circulación.

Según autoridades aeroportuarias, estas adecuaciones permitirán mejorar los niveles de servicio y reducir tiempos de atención en distintos procesos.

Diversos espacios interiores fueron rehabilitados como parte del plan integral de modernización impulsado en ambas terminales.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que el aeropuerto representa la primera imagen que millones de visitantes tendrán del país durante el Mundial de 2026.

Los filtros de seguridad fueron ampliados y modernizados para agilizar el tránsito de pasajeros, especialmente durante los horarios de mayor afluencia.

El director general del AICM, Juan José Padilla Olmos, señaló que los trabajos se realizaron sin suspender operaciones y manteniendo como prioridad la seguridad aérea.

La renovación incorporó nuevo equipamiento para los procesos de inspección y revisión de pasajeros dentro de la terminal.

De acuerdo con la administración aeroportuaria, la ampliación de las líneas de inspección permitirá agilizar el flujo de usuarios y fortalecer los estándares de seguridad.

Además de las mejoras visibles para los pasajeros, el programa incluyó trabajos en sistemas de drenaje, agua potable y electricidad, así como intervenciones para atender hundimientos en distintas áreas del complejo aeroportuario.

Las autoridades prevén que la segunda fase del proyecto complete una inversión cercana a los 10 mil millones de pesos destinados a la modernización del principal aeropuerto del país.