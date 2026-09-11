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Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

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Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

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Recuerdan a las víctimas de 11/S

Se cumplen 25 años de los mayores atentados en EU

Por EFE

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Recuerdan a las víctimas de 11/S
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      Naciones Unidas.- La ONU recordó este jueves a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, con motivo del 25 aniversario de los ataques.

      Así lo expuso Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de Naciones Unidas, en su rueda de prensa diaria un día antes de la conmemoración.

      "Hace veinticinco años, los atroces atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, un ataque contra la propia humanidad, se cobraron miles de vidas y dejaron una huella imborrable en nuestro mundo", declaró.

      El portavoz quiso recordar a "las casi 3.000 víctimas" de Estados Unidos y de 90 países más y extendió la solidaridad de la organización con sus familias y sus seres queridos.

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      También a la ciudad de Nueva York, a Estados Unidos y a todas aquellas personas cuyas vidas se vieron afectadas por los atentados.

      "Rendimos homenaje a los supervivientes y honramos a los equipos de primera intervención, que demostraron un valor y una humanidad extraordinarios ante la tragedia, y muchos de los cuales hicieron el sacrificio supremo", añadió el portavoz.

      Haq recordó que también se cumplen 20 años desde que los miembros de la ONU adoptaron la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo.

      "La lucha contra el terrorismo es una tarea compartida y aún inconclusa", aseveró.

      El portavoz afirmó que al rendir homenaje a las víctimas, la ONU renueva su compromiso común de construir un futuro libre de terrorismo.

      Se informó que el secretario general de la ONU, António Guterres, no participará en ninguna de las conmemoraciones convocadas con motivo del 25 aniversario de los atentados.

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