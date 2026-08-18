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Opositor ruso recibe 11 años de prisión

Por AP

Agosto 18, 2026 03:00 a.m.
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Opositor ruso recibe 11 años de prisión
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      Moscú, Rusia.- Un tribunal ruso declaró culpable el lunes a un destacado político opositor por pronunciarse contra la guerra en Ucrania y lo condenó a 11 años y un mes de prisión, en la más reciente ofensiva represiva de cara a las elecciones parlamentarias del próximo mes.

      El veredicto contra Lev Shlosberg, un alto dirigente del partido Yabloko, fue otro paso del Kremlin para sofocar la disidencia desde que Rusia invadió a su vecino en febrero de 2022. Yabloko es el único partido oficial que se opone abiertamente a la guerra.

      En un fallo separado el lunes, el Tribunal Supremo de Rusia confirmó su decisión anterior de excluir a Yabloko de la boleta en la votación parlamentaria del 18 al 20 de septiembre, al rechazar una apelación del partido.

      Shlosberg, de 63 años años de edad, es vicepresidente de Yabloko y fue diputado en la legislatura regional de Pskov entre 2016 y 2021. Fue juzgado en la ciudad de Pskov, a unos 600 kilómetros (370 millas) al noroeste de Moscú, acusado de "desacreditar" y difundir "información falsa" sobre el ejército ruso.

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