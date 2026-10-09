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Ordenan arresto de Eduardo Bolsonaro

Por AP

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
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Ordenan arresto de Eduardo Bolsonaro
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      Paulo, Bra.- Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil emitió el jueves una orden para el arresto de Eduardo Bolsonaro, uno de los hermanos del candidato presidencial Flávio Bolsonaro y que fue sentenciado en junio pasado a cuatro años en prisión por cabildear ante el gobierno de Estados Unidos.

      Bolsonaro, un exlegislador de 42 años que vive en Texas y que cuenta con tarjeta de residencia permanente, fue condenado por cabildear para imponer sanciones contra miembros del gobierno brasileño y aplicar aranceles más elevados a las exportaciones de la nación sudamericana durante el juicio de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien fue procesado por intento de golpe de Estado. Estados Unidos y Brasil tienen un tratado de extradición desde 1961, pero no estaba claro de momento si los términos son aplicables.

      La decisión del juez Alexandre de Moraes se produjo menos de tres semanas antes de que se celebre la segunda vuelta de los comicios presidenciales entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y Flávio Bolsonaro, quien el domingo pasado obtuvo la mayor cantidad de votos en la primera vuelta. Eduardo Bolsonaro ha sido un vínculo clave entre su hermano y el gobierno de Trump.

      De Moraes, a quien la familia Bolsonaro considera un enemigo político, también canceló el pasaporte brasileño de Eduardo Bolsonaro. El magistrado presidió la investigación que dirigió a que Jair Bolsonaro fuera sentenciado el año pasado a 27 años en prisión, desde entonces se ha visto involucrado en acusación de corrupción.

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