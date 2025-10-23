Ordenan entregar ayuda

La Haya, Hol.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este miércoles que Israel no ha probado los vínculos que alega entre la UNRWA y Hamás, ni la supuesta falta de neutralidad de la organización, y le ordenó “garantizar las necesidades básicas” de la población civil en Gaza y abstenerse de utilizar el hambre “como método de guerra”.

Durante la lectura de la opinión consultiva solicitada por la Asamblea General de la ONU, el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, recordó que Israel, como potencia ocupante, “tiene la obligación de garantizar las necesidades básicas de la población local, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia”, y de aceptar y facilitar los planes de ayuda organizados por Naciones Unidas, en particular los de la UNRWA.

“La población de la Franja de Gaza ha sido abastecida de forma insuficiente. En tal situación, Israel, como potencia ocupante, está obligado a aceptar y facilitar los planes de ayuda”, subrayó Iwasawa, al concluir que las restricciones impuestas por las autoridades israelíes provocaron un “abastecimiento inadecuado” y tuvieron “consecuencias catastróficas” para los civiles palestinos.

El tribunal, con sede en La Haya, recordó además “la obligación de Israel de no utilizar el hambre de la población civil como método de guerra” y prohibió cualquier medida que obstaculice el suministro de agua, alimentos, medicinas o servicios esenciales.

La CIJ también rechazó de manera explícita el argumento israelí de que la UNRWA haya perdido su carácter neutral. Señaló que la investigación interna de Naciones Unidas que derivó en el despido de nueve empleados sospechosos de haber participado en los ataques del 7 de octubre de 2023 “no basta para concluir que la agencia, en su conjunto, no sea una organización neutral”.