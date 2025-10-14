Oriente Medio está en paz

Sharm el Sheij, Egipto.- El presidente estadounidense, Donald Trump, tuvo este lunes su soñada celebración del acuerdo de paz para Gaza entre Israel y Hamás, en la que fue el protagonista exclusivo y excluyente, y en la que pudo proclamar que “por fin tenemos paz en Oriente Medio” entre el reconocimiento de más de una veintena de líderes mundiales.

Con mucho retraso, y sin pudor alguno por hacer esperar durante horas a los jefes de Estado y de Gobierno que acudieron a la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij para la ceremonia y una reunión sobre el futuro y la reconstrucción de Gaza -que se realizó brevemente, a puerta cerrada y tras el cierre formal del encuentro-, Trump protagonizó de principio a fin la jornada, diseñada para su mayor gloria.

Egipto, y su presidente, Abdelfatah al Sisi, ejercieron de obsecuentes anfitriones de la extraordinaria reunión, considerada “histórica” por muchos de los líderes presentes en las pocas ocasiones en las que tuvieron oportunidad de expresarse.

Sharm el Sheij recibió acicalada a sus distinguidos visitantes, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el presidente francés, Emmanuel Macron, o los jefes de Gobierno británico, Keir Starmer, e italiana, Georgia Meloni, con vallas publicitarias en las que un sonriente Trump les daba la bienvenida a “la tierra de la paz”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Netanyahu, quien según su oficina no asistió a la reunión en Egipto debido a una festividad judía, declaró al parlamento que estaba comprometido con el acuerdo, afirmando que “termina la guerra al lograr todos nuestros objetivos”. Tampoco hubo representación de Hamás.

Así, Trump, Al Sisi, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, firmaron el acuerdo que estipula el fin de dos años de guerra en la Franja de Gaza en calidad de principales mediadores en el conflicto armado.

Con los líderes invitados de fondo, los cuatro mandatarios pusieron su rúbrica y levantaron el documento.

“Fue un gran obstáculo. Pero todo salió tan bien que nadie podía creer que estuviéramos aquí, certificando y terminando todo, y todos estuvieran contentos”, resaltó Trump.