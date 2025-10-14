Lesionan a balazos a un abogado en la CDMX

Ciudad de México.- Ciudad de México.- El abogado David Cohen Sacal, de 45 años, quedó herido luego de que fue agredido a balazos afuera de la Ciudad Judicial, las instalaciones del Poder Judicial capitalino, en la colonia Doctores; el responsable de 18 años fue detenido.

El ataque ocurrió cuando el gatillero se le acercó y, sin mediar palabra, le disparó en la cabeza, lo cual generó una fuerte movilización de elementos policiacos y ministeriales en la zona.

La agresión fue observada por un elemento de la Policía de Investigación (PDI), pues las instalaciones de esta corporación están a unos metros de donde se registró el atentado, por lo que el imputado fue detenido en flagrancia, y como el oficial repelió el ataque, hirió en el brazo al gatillero.

Fue identificado como Héctor N, de 18 años. En su primera declaración a las autoridades dijo que “desconocía” quién era la persona a la que le disparó y que sólo “le pagaron” por hacer el trabajo.

En la escena, los agentes aseguraron una motocicleta sin placas y un arma de fuego, posiblemente utilizada durante el ataque. Ambas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que el detenido fue trasladado bajo custodia a un hospital.