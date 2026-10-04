Lista de ganadores de la 68a edición del Premio Ariel
La ceremonia se realizó en Ciudad de México y premió diversas categorías del cine mexicano e iberoamericano.
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Lista de ganadores de la 68a entrega anual del Premio Ariel, otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas el sábado en la Ciudad de México.
— Película: "En el camino"
— Dirección (empate): David Pablos, "En el camino"; Pablo Pérez Lombardini "La reserva".
— Actor: Osvaldo Sánchez, "En el camino".
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— Actriz: Diana Sedano "Juana".
— Coactuación masculina: Mariano López Sosa, "En el camino".
— Coactuación femenina: Ángeles Cruz, "Las locuras".
— Revelación actoral: Victor Miguel Prieto Simental, "En el camino".
— Guion original: "O último azul".
— Guion adaptado: "Mujeres del alba".
— Fotografía: "En el camino".
— Edición: "O último azul".
— Sonido: "Autos, mota y rocanrol".
— Música original: "La reserva".
— Diseño de arte: "Autos, mota y rocanrol".
— Vestuario: "Autos, mota y rocanrol".
— Maquillaje: "Autos, mota y rocanrol".
— Efectos visuales (empate): "Un cuento de pescadores"; "Autos, mota y rocanrol".
— Efectos especiales: "Contraataque".
— Ópera prima: "La reserva"
— Largometraje documental: "La libertad de Fierro".
— Cortometraje documental: "Las voces del despeñadero".
— Cortometraje de ficción: "Azul".
— Cortometraje de animación (empate): "Desdoblándome"; "Teatro Secreto".
— Largometraje animación: "Soy Frankelda".
— Película iberoamericana: "Un poeta", Colombia.
—Ariel de Oro: Rosita Arenas; Demetrio Bilbatúa.
— Medalla Salvador Toscano al Mérito Cinematográfico: Óscar Menéndez.
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Lista de ganadores de la 68a edición del Premio Ariel
AP
La ceremonia se realizó en Ciudad de México y premió diversas categorías del cine mexicano e iberoamericano.
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