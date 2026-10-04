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Paola, prometida de Eduardo Zepeda Rodríguez

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Paola, prometida de Eduardo Zepeda Rodríguez

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Camerino

Lista de ganadores de la 68a edición del Premio Ariel

La ceremonia se realizó en Ciudad de México y premió diversas categorías del cine mexicano e iberoamericano.

Por AP

Octubre 04, 2026 02:01 p.m.
A
Lista de ganadores de la 68a edición del Premio Ariel
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Resumen

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      Lista de ganadores de la 68a entrega anual del Premio Ariel, otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas el sábado en la Ciudad de México.

      — Película: "En el camino"

      — Dirección (empate): David Pablos, "En el camino"; Pablo Pérez Lombardini "La reserva".

      — Actor: Osvaldo Sánchez, "En el camino".

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      — Actriz: Diana Sedano "Juana".

      — Coactuación masculina: Mariano López Sosa, "En el camino".

      — Coactuación femenina: Ángeles Cruz, "Las locuras".

      — Revelación actoral: Victor Miguel Prieto Simental, "En el camino".

      — Guion original: "O último azul".

      — Guion adaptado: "Mujeres del alba".

      — Fotografía: "En el camino".

      — Edición: "O último azul".

      — Sonido: "Autos, mota y rocanrol".

      — Música original: "La reserva".

      — Diseño de arte: "Autos, mota y rocanrol".

      — Vestuario: "Autos, mota y rocanrol".

      — Maquillaje: "Autos, mota y rocanrol".

      — Efectos visuales (empate): "Un cuento de pescadores"; "Autos, mota y rocanrol".

      — Efectos especiales: "Contraataque".

      — Ópera prima: "La reserva"

      — Largometraje documental: "La libertad de Fierro".

      — Cortometraje documental: "Las voces del despeñadero".

      — Cortometraje de ficción: "Azul".

      — Cortometraje de animación (empate): "Desdoblándome"; "Teatro Secreto".

      — Largometraje animación: "Soy Frankelda".

      — Película iberoamericana: "Un poeta", Colombia.

      —Ariel de Oro: Rosita Arenas; Demetrio Bilbatúa.

      — Medalla Salvador Toscano al Mérito Cinematográfico: Óscar Menéndez.

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