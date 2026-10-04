STJE reporta conflictos familiares con infantes en SLP

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Aunque en las últimas cinco años decreció la natalidad entre la población potosina, los conflictos familiares donde se ven inmiscuidos infantes, siguen manteniéndose entre los asuntos más atendidos, informó Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

Natalidad y perfil demográfico en San Luis Potosí

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el año pasado las mujeres potosinas tuvieron un promedio de 2.2 hijos nacidos vivos, inclusive quienes tenían una escolaridad de preparatoria y universidad únicamente optaron por procrear 1.2 hijos.

La juzgadora refirió que la totalidad de los expedientes corresponden a parejas heterosexuales, y hasta el momento no se reportan demandas promovidas por tutores de la comunidad Lésbico, Gay, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual, Queer (LGBTTTIQ+).

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Principales asuntos familiares atendidos por el STJE

Expuso que los asuntos familiares corresponden principalmente al otorgamiento de la custodia, el cumplimiento de la pensión alimenticia y el acceso a la convivencia.

Reveló que desafortunadamente se han documentado casos, donde existe el conflicto entre los padres por bebés de dos o un mes de edad.

Recalcó que, en la justicia familiar debe enfocarse en la conciliación y la generación de acuerdos por el bienestar del núcleo familiar, sobre todo, por las y los niños que se encuentran en medio de la disputa de los tutores.

"Efectivamente las natalidades son cada vez menos, sin embargo, los asuntos (familiares relacionados con hijos e hijas) no han disminuido", remató.